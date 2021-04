WHO: ez segíthet felülkerekedni a járványon

A fertőzöttek számának csökkenésére utaló első jelek ellenére továbbra is "súlyos" a koronavírusjárvány-helyzet Európában - figyelmeztetett csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO). "Világosan kell fogalmaznunk: a fertőzöttek száma csökkenésének korai jelei nem egyenértékűek az alacsony fertőzöttségi arányokkal. A vírus terjedését kell mérsékelni és alacsony szinten tartani, hogy felülkerekedjünk a járványon" - mondta egy sajtótájékoztatón Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója. Európában nemrég haladta meg az egymilliót a koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetek száma. Hetente átlagosan 1,6 millió új fertőzöttet regisztrálnak, ami percenként átlagosan 160 újabb fertőzöttet jelent.

A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít: a koronavírus-halálesetek száma 30 százalékkal csökkent a 80 évesnél idősebbek körében Európában, ami a legalacsonyabb arány a járvány kezdete óta. A kórházakra nehezedő nyomás továbbra is nagy, és folyamatosan érkeznek beszámolók az egészségügyi intézmények telítettségéről a régió országaiból - figyelmeztetett a WHO, kiemelve, hogy a kórházi kezelésre szorulók és az intenzív osztályon fekvők száma egyéves rekordot döntött Franciaországban.

A WHO kiáll az AstraZeneca-vakcina mellett

A WHO szerint az európai régióban eddig 171 millió adag védőoltást adtak be, az európai lakosság közel 13 százaléka kapta meg a vakcina első adagját, csaknem hat százaléka pedig mindkettőt. Kluge beszélt az AstraZeneca védőoltásáról is, amelynek használatát több országban felfüggesztették tromboembóliás esetek miatt. A WHO európai igazgatója szerint "nagyon kevés számú ilyen esetről van szó" a között a 200 millió ember között, aki megkapta az AstraZeneca védőoltását, és a tromboembóliás epizód kialakulásának kockázata sokkal nagyobb annál, aki COVID-19-től szenved. "Ezzel kapcsolatban nincs helye kétségnek: az AstraZeneca vakcinája hatékony a kórházi kezelést igénylő megbetegedések kialakulásának csökkentésében és a halálozások megelőzésében. A WHO minden egészséges felnőtt számára ajánlja, hogy a lehető leghamarabb védettséget szerezzen a SARS-CoV-2 új típusú koronavírussal szemben" - mondta.

A tromboembóliás esetek miatt egyes országok csak bizonyos életkor felett ajánlják az AstraZeneca-vakcina alkalmazását, Dánia azonban egyedülálló módon szerdán bejelentette, hogy teljesen felfüggeszti annak használatát. A WHO ezzel kapcsolatban közölte, tiszteletben tartja Dánia - amely egyébként a WHO európai központjának székhelye - szuverén döntését arról, hogy nem alkalmazza az AstraZeneca vakcináját.

Mint azt Kluge is elmondta, a dán hatóságok vizsgálják annak lehetőségét, hogy szegény országoknak küldjék az AstraZeneca-vakcinából maradt mintegy 200 ezer adagot. Azzal kapcsolatban, hogy amerikai egészségügyi ügynökségek kedden a Johnson and Johnson koronavírus elleni vakcinája alkalmazásának felfüggesztését javasolták szintén tromboembóliás esetek miatt, Kluge úgy nyilatkozott: a WHO vizsgálja az erről szóló jelentéseket, és a kellő időben közli megállapításait.

