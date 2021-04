Koronavírus: okozhat-e vérrögöt a Janssen vakcinája?

Megérkezett az első Janssen-szállítmány Magyarországra - nézze meg a képeket!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Johnson and Johnson gyógyszeripari vállalata, a Janssen által kifejlesztett koronavírus-vakcinával kapcsolatban is felmerült a vérrögképződés lehetséges kockázata. Az akkori közlés szerint négy alkalommal jelentettek tromboembóliás eseményeket - azaz érelzáródás veszélyével járó vérrögképződést - azoknál, akik ezt az oltóanyagot kapták meg. Az egyik eset halálos kimenetelű volt.

Az EMA illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) azonnal megkezdte az esetek kivizsgálását. Az uniós ügynökség szerint még nem világos, hogy van-e okozati összefüggés a Janssen-vakcina és a vérrögképződéses esetek között, ezért folytatják a megkezdett vizsgálatot. Az eredményekről az ígéretek szerint hamarosan tájékoztatnak. Az EMA ugyanakkor megerősítette, hogy a Janssen COVID-19 elleni vakcinájának előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Még nem világos, hogy van-e összefüggés a vakcina és a vérrögképződés között.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felfüggesztették az alkalmazását

Az amerikai egészségügyi hatóságok kedden az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett egydózisú vakcina alkalmazásának felfüggesztését javasolták, miután már hat embernél felléptek a vérrögképződéses rendellenességek néhány nappal az oltást követően. Ideiglenesen felfüggesztette a vakcina beadását a Dél-afrikai Köztársaság is, Zweli Mkhize egészségügyi miniszter szerint mindaddig, amíg nem vizsgálják meg a megfelelő alapossággal, hogy van-e összefüggés a vérrögök és az oltóanyag között. Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok döntését követően Belgium és Hollandia is úgy határozott, hogy egyelőre nem kezdi meg a vakcina alkalmazását.

Késnek az európai szállítások

Az Európai Unióba (EU) hétfőn-kedden érkeztek meg az első vakcinaszállítmányok, azonban a vállalat az amerikai javaslatot követően úgy döntött, hogy késlelteti a vakcinák leszállítását Európába. Egy név nélkül nyilatkozó uniós szóvivő a Reuters hírügynökségnek arról beszélt, hogy az Európai Bizottság magyarázatot kért az amerikai gyógyszercégtől a koronavírus elleni vakcina uniós szállításának késedelméről szóló, "teljesen váratlan" bejelentésére. A szóvivő szerint a hír váratlanul érte a brüsszeli testületet, a vállalat ugyanis korábban megerősítette, hogy június végéig 55 millió adag oltóanyagot szállít az Európai Unióba.

