Koronavírus: kik kerülhetnek nagyon súlyos állapotba?

Azt eddig is lehetett tudni, hogy az életkor, a meglévő krónikus betegségek és az aktuális egészségi állapot nagyban befolyásolhatja a koronavírus-fertőzés okozta megbetegedés lefolyásának súlyosságát. Amerikai kutatók egy friss tanulmányban azt is megállapították, hogy mely meglévő (krónikus) betegségek lehetnek a felelősek a legtöbb kórházban kezelt beteg állapotáért - számol be róla a webmd.com.

Szívünk egészsége egy sor betegségtől óv meg bennünket. Fotó: Getty Images

Ez a négy legveszélyesebb tényező

A tanulmány - ami egyébként a Journal of the American Heart Association folyóiratban jelent meg - több mint 900 ezer, novemberben koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorult amerikai felnőtt adatain alapul. A szerzők matematikai szimulációs becslése szerint 30 százalékuk elhízással küzdött, 26 százalék magas vérnyomással, 21 százalék diabétesszel, 12 százaléknak pedig valamilyen kardiológiai betegsége volt. Az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy a kórházban kezeltek kétharmada ezek miatt kerülhetett súlyos állapotba a koronavírus-fertőzést követően, és nem lett volna feltétlenül szükségük kórházi ellátásra, ha nincsenek az említett betegségek.

A tanulmány szerzői szerint ha csak tíz százalékkal csökkenne a túlsúllyal küzdők, a cukorbetegek, a szívbetegek és a magas vérnyomással élők száma, az legalább ugyanennyivel csökkentené a COVID-19 miatt kórházi kezelésre szoruló betegek számát. Ennek kulcsa - a koronavírus okozta súlyos megbetegedés kockázatának minimalizálása érdekében - az általános egészségi állapot fenntartása és javítása lehet, mégpedig egészséges életmóddal.

Az életkor mellett a túlsúly, és az ahhoz kapcsolódóan kialakuló 2-es típusú diabétesz komoly rizikófaktor koronavírus-fertőzés esetén is. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy Magyarországon minden harmadik koronavírus-fertőzött cukorbeteg is egyben. De vajon mekkora a megfertőződés, a súlyosabb lefolyású betegség és a halálozás kockázata esetükben? Részletek!

Azt is megállapították, hogy az életkor és a faji, etnikai hovatartozás is összefüggésben áll mindezen tényezőkkel. Például a kórházi kezelést igénylő 50 évesnél fiatalabb felnőttek 8 százaléka a diabétesz miatt került súlyos állapotba, a 65 évnél idősebbek körében pedig ezt az arányt már 29 százalékra saccolták. Az Egyesült Államokban életkortól függetlenül az afroamerikaiak közül mind a négy említett betegség következtében jóval több Covid-19-ben szenvedő beteg került súlyos állapotban kórházba.

George L. Bakris, a Chicagói Orvostudományi Egyetem professzora elmondta: ezek az adatok összhangban vannak azokkal az észrevételekkel, amelyek szerint az idős emberek, különösen a cukorbetegségben, szívbetegségben és tüdőbetegségben szenvedők esetében nagyobb a kockázata a súlyos lefolyású megbetegedésnek. De mint mondta, a jelenlegi kutatási eredmények azt nem támasztják alá, hogy amagas vérnyomásönmagában is súlyosbító tényező.

Mi a helyzet itthon?

Világszerte egyre több áldozatot szed a járvány, és egyre többen kerülnek kórházba - a megnövekedett esetszám szoros összefüggésben áll az újonnan felbukkanó, domináns vírusváltozatokkal -, és ez hatalmas terhet ró az egészségügyre.

Magyarországon a járvány harmadik hulláma eddig nem tapasztalt betegszámot és elhunytat eredményezett. A koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai szerint egy nap alatt 272 ember hunyt el, jelenleg 11 760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en lélegeztetőgépen vannak.