Koronavírus-vakcina: honnan tudjuk, nekünk melyik jó?

Az oltásra jelentkezők számára a legmegfelelőbb oltóanyagot a háziorvosok választják ki, a gyártói ajánlások alapján - ismertette Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Mint mondta, van olyan koronavírus-vakcina, amelyet a legidősebbeknek, vagy például a krónikus betegeknek nem ajánlanak. A gyártók azonban rendszerint elegendő tapasztalat híján, óvatosságból javasolnak ilyen korlátozásokat, és nem azért, mert a vakcinák veszélyesek lennének - tette hozzá a szakember.

Az orosz Szputnyik V vakcinával oltanak az Új Szent János Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A mutáns ellen is védenek?

A főorvos szerint az oltóanyagok a mutáns vírusok ellen is védenek, legfeljebb kicsit alacsonyabb hatásfokkal. A védelemre pedig szükség is van, hiszen a kórházban fekvők száma valószínűleg a gyorsabban terjedő vírusvariációk miatt nem csökken. Az infektológus abban bízik, hogy a következő hetekben egyre többen akarnak majd oltást kapni. Úgy fogalmazott, a védekezés azért is fontos, mert COVID-19-ből felgyógyult páciensek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra és mellkasi nyomásra, ám a vakcinák ezektől is védenek.

Mi a helyzet a gyógyultakkal?

Aki meggyógyul, 3 hónap múlva kaphat oltást, de a betegségen átesők szervezete legalább fél évig védett az új típusú koronavírussal szemben. Az ismételt megbetegedés egyébként ritka, de az még ritkább, hogy a másodikfertőzéskövetkezményei súlyosabbak legyenek az elsőnél - mondta a szakember.

