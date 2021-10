Virológus: felgyorsul a koronavírus terjedése

Európa-szerte egyre többen veszik fel a COVID-19 elleni védettséghez szükséges védőoltásokat, a magyar népesség átoltottsága ugyanakkor csak lassan növekszik, és mind inkább lemarad az európai adatoktól.

Ahogy a napokban beszámoltunk róla, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) friss adatai alapján az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja lassú ütemben, de folyamatosan növekszik az országban. Ezek az adatok tehát a helyzet további romlását vetítik előre. Különösen Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon, valamint Budapest öt agglomerációs településén - Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakeszin és Százhalombattán - várható a napi számok emelkedése az elkövetkezendő 7-10 napban.

A következő hetekben jelentősen felgyorsul majd a koronavírus terjedése.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Több mint ezer új eset lehet naponta

Az NNK adataival Rusvai Miklós előjelzése is egybecseng. A szakember szerint ugyanis októberben nagy valószínűséggel már a napi ezret is meghaladja majd az új koronavírus-fertőzöttek napi száma. Mint mondta, nemrég beköszöntött a hűvös, nyirkos idő, ez pedig igencsak kedvez a légzőszervi fertőzések terjedésének. A virológus arra számít, hogy a következő hetekben jelentősen felgyorsul majd a koronavírus terjedése - számolt be róla az ATV híradója. "Többet kellene tesztelni" - szögezte le a szakértő.

Egy oltatlan nyolcszor nagyobb eséllyel kerül kórházba

A riport kitért arra is, hogy a hazai oltottsági arány az utóbbi időben nagyon lassan növekszik. Rusvai szerint az oltakozási hajlandóság növelése érdekében jó lenne ismerni a kórházban ápolt betegek oltottsági adatait. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit árult el a szerdai kormányinfón, hogy egy oltatlan 8-szor nagyobb eséllyel kerül kórházba, mint azok, akiket már beoltottak a COVID-19 ellen. Megjegyezte ugyanakkor, hogy jelenleg a kórházi kezelésre szoruló betegek 90 százaléka 60 év feletti.

Csaknem kétszer annyi ember van lélegeztetőgépen Magyarországon, mint egy éve ilyenkor. Az immunológusok szerint hűvösebb időben a járvány is begyorsulhat, egyelőre azonban megjósolhatatlan, hogy mire számíthatunk a következő hetekben.