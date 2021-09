A hűvösebb időben gyorsulhat be a járvány

Habár a lakosság jelentős hányada már megkapta a koronavírus elleni vakcina legalább egyik adagját, mégis több ember szorul gépi lélegeztetésre, mint egy évvel korábban - hívta fel a figyelmet a Népszava. Tavaly szeptember 28-án ugyanis 44 beteget lélegeztettek, most 74-et. Viszont a kormányzati adatok szerint összesen 513-an vannak a koronavírus miatt kórházban, míg tavaly ősszel valamivel többen, 693-an voltak. Az aktív fertőzöttek száma is jóval magasabb, 18815 volt, míg a koronavirus.gov.hu adatai szerint jelenleg ez a szám 7532.

Koronavírus: ezért terjed ilyen gyorsan a delta variáns A delta variánssal fertőzött betegeknél csak napokkal azután jelentkeznek az első tünetek, hogy a szervezetükbe bejutott a koronavírus. h i r d e t é s

A hűvösebb idő hatására begyorsulhat a járvány

A lapnak nyilatkozó járványügyi szakemberek szerint nem lehet összevetni a tavaly őszi számokat a mostaniakkal. Most ugyanis az eredeti vírusnál sokkal fertőzőbb és gyorsabban terjedő delta variáns felel a megbetegedések túlnyomó többségéért. Miután nincs módszeres tesztelés, az oltottak között sokan maradhatnak "láthatatlanok" és terjeszthetik a vírust a közösségekben. Az oltatlanokat pedig sokkal könnyebben fertőzi meg ez a mostani variáns, és okoz náluk súlyos betegséget. Az eddigi enyhe ősz lassította a vírus terjedését, de amint ideér a hűvösebb idő, begyorsulhat a járvány - a szakemberek szerint megjósolhatatlan, hogy mi történik azután.

Csaknem kétszer annyi ember van lélegeztetőgépen Magyarországon, mint egy éve ilyenkor. Fotó: Getty Images

A lapnak nyilatkozó intenzív szakorvos is megerősítette, hogy jellemzően az oltatlanok kerülnek most kórházba, de kisebb számban akadnak oltottak is a most ápoltak között. Ők többnyire olyan alapbetegségektől szenvednek, amik amúgy is legyengítették az immunrendszert. Az oltás fontosságára más szakemberek is felhívták a figyelmet, az egyik vidéki kórház vezetője szerint az egészségügyi intézmények nem is számolnak a korábbi terheléssel, hiszen nagyon sok embert megvédenek a vakcinák.

Falus András immunológus a lapnak hangsúlyozta: egyelőre még nem robbant be a járvány, hiszen sem a halálozás, sem a kórházban lévők száma nem nőtt ugrásszerűen. Szerinte továbbra is nagy baj, hogy nem tudni: a lélegeztetőgépen ápoltak között mennyi az oltott és mennyi az oltatlan beteg.