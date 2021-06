Szlávik János főorvos szerint olyan, mint a harmadik, valószínűleg nem lesz, de indokoltnak tartja a vakcinák keverését, és a mutánsok komoly veszélyt jelentenek azokra, akik nincsenek beoltva.

"Egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz negyedik hullám, a hullám ugyanis azt jelenti, hogy elkezd nőni az esetszám" - mondta az ATV-nek Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. Abban viszont az infektológus biztos, hogy olyan, mint a harmadik hullám, már nem következik be, bár ezzel kapcsolatban azért óvatos: Angliában ugyan nagyon magas az átoltottság, mégis emelkedik az esetszám, a mutánsok pedig nagy veszélyt jelentenek az oltatlanokra.

A szakember beszélt arról is, hogy a koronavírus elleni vakcinák esetében is szükség lehet harmadik oltásra, mert sok betegségnél van szükség ismétlésre, és a mutánsok miatt érdemes lesz majd esetleg új generációs oltást is felvenni. Emellett úgy látja, hogy a vakcinák keverése szakmailag indokolt lehet: jelenleg még zajlanak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, de úgy tűnik, legalább hat hónapnak kell eltelnie az első oltástól a harmadikig.

A gyerekeket is érdemes oltani

Szlávik közölte azt is, hogy a gyerekek is megfertőződhetnek, és ritkán, de náluk is kialakulhat súlyos megbetegedés, így őket is érdemes oltani. Sőt, náluk a védőoltások is hatásosabbak, de ez nem ilyen egyszerű, ebbe ugyanis a gyereknek és a szülőnek is bele kell egyezni.

