Koronavírus: itt is fogadják a keleti vakcinával oltottakat

Már Ukrajnába is szabadon, vagyis teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyar állampolgárok - függetlenül attól, hogy melyik oltóanyaggal immunizálták őket az új típusú koronavírus ellen. A kétoldalú megállapodás értelmében pedig az ukrán állampolgárok is korlátozások nélkül léphetnek majd be Magyarország területére, amennyiben igazolni tudják oltottságukat - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Újabb helyre utazhatnak szabadon a beoltott magyarok.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Eddig 16 országgal egyeztünk meg

Ukrajna így már a 16. olyan ország, amellyel sikerült megegyezni az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről, valamint egymás állampolgárainak beengedéséről. Az egyeztetések alapján tehát eddig a következő országokkal született megállapodás:

Albánia

Bahrein

Ciprus

Csehország

Észak-Macedónia

Georgia

Horvátország

Marokkó

Moldova

Mongólia

Montenegró

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Törökország

Ukrajna (június 11-étől)

Fontos volt a szomszédok megállapodása

A külügyminiszter elmondása szerint a tárgyalások során fontos szempont volt, hogy a szomszédos országokkal minél hamarabb létrejöjjenek a megállapodások, hogy a koronavírus-járvány miatt elszakított családok, barátok és közösségek minél előbb újra össze tudjanak jönni. Hozzátette, hogy további államokkal is tárgyalnak még, és reményei szerint a következő hetekben újabb megállapodások születhetnek.

