Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint eddig a világ 44 országában mutatták ki a koronavírus B.1.617 elnevezésű variánsát, ami először Indiában okozott megbetegedéseket - számol be róla a people.com. Az ázsiai országban áprilisban berobbant a járvány második hulláma, azóta rohamtempóban nő az újonnan regisztrált fertőzöttek és a COVID-19 okozta megbetegedésben elhunytak száma.

Világszerte egyre több megbetegedést okoz a koronavírus indiai változata. Fotó: Getty Images

A hivatalos adatok szerint az ázsiai országban eddig közel 24 millió fertőzöttet jelentettek, az elhunytak száma pedig meghaladta a 258 ezret. Kedden például 348 421 új esetről és rekordszámú, 4205 halálesetről számoltak be Indiában. De szakértők szerint a valós helyzet ennél sokkal rosszabb lehet: a betegek tényleges száma egyes becslések szerint akár harmincszor nagyobb lehet, mint amit közölnek.

Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely - a hivatalos adatok szerint - már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban - írta elemző cikkében a New York Times.

Miért veszélyes az indiai variáns?

A B.1.617 variáns dupla mutáns, ami azt jelenti, hogy két helyen is megváltoztatja a vírus tüskefehérjéjét. Két mutációt: az L452R-t és az E484Q-t hordoz. A gyakorlatban ez azzal jár, hogy fertőzőképesebb - hogy pontosan mennyivel, azt még vizsgálják -, vagyis jóval gyorsabban terjed és több embert betegít meg, mint mint az eredeti, Vuhanból indult változat. Epidemiológusok szerint különösen aggasztó, hogy vélhetően jóval ellenállóbb is, vagyis kevésbé lehetnek hatásosak ellene a jelenleg alkalmazott gyógyszeres terápiák. Emellett fennáll a veszélye, hogy a korábbi vírusváltozatok ellen kialakult antitestek is - amelyek természetes fertőzést, vagy vakcinációt követően termelődnek az érintettek szervezetében - kevésbé hatékonyan védenek az indiai vírusváltozat ellen.

Az Egészségügyi Világszervezet a napokban "aggodalomra okot adó változatnak" minősítette a B.1.617 variánst, ami többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Ausztráliában, Argentínában, Chilében és az Egyesült Királyságban is bizonyíthatóan jelen van a szervezet közlése szerint. Utóbbiban olyannyira elterjedt, hogy Indiai után itt okozza a legtöbb megbetegedést.

Indiában egyébként már egy másik, gyorsan terjedő vírusváltozat, a tripla mutáns is gondot jelent. A B.1.618 elnevezésű, "bengáli törzs" néven is emlegetett változatot Nyugat-Bengáliában azonosították, és ahogy a neve is jelzi: ez a változat már három mutációt hordoz.