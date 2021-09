Szlávik: bonyolult helyzet fog kialakulni

Manapság egyre több embert foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kell aggódnunk amiatt, hogy az új típusú koronavírus terjedése mellett már az influenzaszezon is közeledik. A tavalyi évben ugyan elmaradt az influenzajárvány - egyetlenegy embernél mutattak ki influenzavírust -, idén ez már nem így lesz, hanem a két kórokozó párhuzamosan fog terjedni.

A koronavírus-vakcina mellett az influenza elleni védőoltást is ajánlott beadatni.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Nehéz dolguk lesz az orvosoknak

Ez Szlávik János infektológus főorvos szerint különösen nehéz helyzetet teremt majd, ugyanis a két vírus egészen hasonló tüneteket vált ki. Tehát ha valaki megjelenik a rendelőben lázzal és köhögéssel, akkor "borzasztóan nehéz lesz" eldönteni, hogy mi baja van. Ilyenkor a legjobb, ha otthon maradunk, és telefonon értesítjük orvosunkat a panaszainkról - mondta a szakember az RTL Klub Reggeli című műsorában.

Az infektológus megemlítette ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány kezdetén is ugyanez volt a probléma. Azóta azonban már a COVID-19 ellen is elérhetővé vált a védőoltás, és aki beoltatta magát, az csak nagyon ritka esetben fertőződik meg. Ez az influenzaoltásra is igaz.

Több új kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy durva lesz az idei influenzaszezon. Éppen ezért sok szakértő már most arra biztatja az embereket, hogy oltassák be magukat.

Érdemes mindkét oltást beadatni

A szakember megemlítette, hogy egyesek szerint súlyosabb influenzajárvány lesz idén, mint 2 évvel ezelőtt volt. Éppen ezért azt javasolja, hogy mindkét kórokozó ellen oltassuk be magunkat, különösen akkor, ha korunk vagy betegségeink miatt a veszélyeztetettek körébe tartozunk. Mint mondta, a két vakcinát akár egyszerre is fel lehet venni, de a szakmai protokoll azt diktálja, hogy érdemes inkább 1-2 hét különbséggel beadatni a különböző vakcinákat. Na, nem azért, mert bármilyen problémát okozna, ha egyszerre több oltást kapnánk, hanem azért, hogy jól elkülöníthető legyen, melyik oltóanyagra hogyan reagálunk.

A negyedik hullámmal kapcsolatban Szlávik János úgy fogalmazott, hogy már mindennap jelentősen emelkednek a számok, és várhatóan további növekedés lesz. A jó hír azonban, hogy a halottak száma talán nem nő majd olyan dinamikusan, mint a korábbi hullámokban, hiszen az átoltottság pont az idős, veszélyeztetettebb korosztályban a magasabb. Az adatok szerint főként az oltatlan középkorúak körében emelkednek a számok. A főorvos szerint most az egyik legfontosabb feladat az, hogy meggyőzzék azokat, akik nem akarják beoltatni magukat.

Magyarországon augusztus elsejétől vált lehetővé a koronavírus-oltás harmadik, emlékeztető dózisának beadatása azoknak, akik már legalább 4 hónapja megkapták a második adagot. Úgy tűnik azonban, hogy a kezdeti lelkesedés gyorsan elmúlt.