Sok nyugdíjas napok óta a keze ügyében tartja telefonját, mert regisztrált a koronavírus elleni vakcináért, és lassan rá kerül a sor. Aztán amikor a várva várt hívás befut a háziorvostól, és meghallja, hogy "pénteken tudom oltani a kínai vakcinával, kéri?", majd kiegészítésképpen az is elhangzik: "csak ha holnapig visszajelez, különben átkerül egy másik listára", jó eséllyel akkor is elbizonytalanodik, ha már eldöntötte, kéri az oltást. Valamelyik vakcinát, amelyikre jogosult. Aztán derült égből jön a kínai oltóanyag, amiről eddig kevés tudományosan alátámasztott információ áll rendelkezésünkre. Nincsenek hivatalos adatok a biztonságosságáról, hatékonyságáról és várható mellékhatásairól. Viszont gyorsan kell dönteni róla, hogy valaki kéri-e, mert ha most nem, a sor végére kerül, és ki tudja, mikor jut újabb oltási lehetőséghez.

Egyre több embert oltanak be, egyre többféle vakcinával. Fotó: Getty Images

Mivel a kormány közlése szerint összesen 5 millió adag Sinopharm-vakcinára lehet számítani, és ebből 275 ezer ember beoltására elegendő mennyiség már meg is érkezett - amit gyorsan el akarnak oltani - sokan fognak szembesülni a kérdéssel, kell-e nekik ez az oltás. Első körben zömében a 65 év felettiek, mert ők azok, akikre mostanában kerül sor. Mielőtt bárki zsigeri döntést hoz, érdemes mérlegelnie a kínai oltás mellett és ellen szóló érveket.

Most ez van

Idővel valószínűleg fel fog gyorsulni az Európai Unió által lekötött vakcinaszállítmányok érkezése és elosztása, és ahogy újabb oltóanyagokat engedélyeznek az unióban és itthon, a vakcinapaletta is bővül majd. Egyelőre azonban azzal lehet gazdálkodni, ami van.

A hivatalos tájékoztatás szerint Magyarországon jelenleg 5 vakcina elérhető, és a múlt hét végéig 737 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett. Az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett Pfizer-BioNTech-, Moderna- és AstraZeneca-vakcina mellett rendelkezésre áll az OGYÉI által sietve jóváhagyott Szputnyik V és a Sinopham-oltóanyag is, amivel a háziorvosok a héten kezdtek oltani.

Igen, vagy ne?

Amikor valaki arról dönt, hogy kéri-e a kínai vakcinát, első körben érdemes átgondolnia, tud-e várni egy másik, számára szimpatikusabb oltásra. Akár hónapokat. Amennyiben egyébként is otthon van, nem jár emberek közé és megteheti, esetleg egészségi állapota miatt vállalnia kell, hogy nem mozdul ki, nem teszi ki magát fertőzésveszélynek, várhat az oltással. Aki viszont rendszeresen emberek közé jár, tömegközlekedéssel utazik, esetleg dolgozik, annak hasznos lehet a kínai oltás. Döntéskor mindig mérlegelni kell az esetleges előnyöket és hátrányokat. Például azt, hogy mivel járhat, ha valaki elkapja a vírust, miközben egy másik oltóanyagra vár. Krónikus betegek, vagy idős emberek esetében ennek súlyos, akár halálos következményei is lehetnek. Ráadásul, mivel itthon is egyre több fertőzöttnél mutatják ki az új koronavírus sokkal fertőzőképesebb brit mutációját (a B.1.1.7 variánst), érdemes ezt is belekalkulálni, mint potenciális veszélyforrást. (A brit változat előzetes becslések szerint 30-70 százalékkal fertőzőképesebb lehet, mint a korábbiak.) Egy hét alatt meredeken emelkedett az új betegek és a kórházban kezeltek száma, "hivatalosan" is elkezdődött a harmadik hullám, tehát a következő hetekben biztosan nem számíthatunk a járvány enyhülésére.

Mit tudunk erről a kínai vakcináról?

Kínában sürgősségi oltóprogram keretében nyár óta használnak több kínai oltóanyagot is, köztük azt a Sinopharm-vakcinát, amiből Magyarország is bevásárolt. A BBIBP-CorV oltóanyag hagyományos technikával készül, elölt vírust tartalmaz és a gyártó közlése szerint erőteljes immunválaszt vált ki (úgy működik, mint az influenza elleni oltás). Kínában a 18-59 éveseket oltják vele. Ahogy az OGYÉI tájékoztatójában olvasható, a klinikai vizsgálatokban részt vevő 60 évesek, vagy annál idősebbek aránya igen alacsony volt (0,63 százalék), ezért még nincsenek közvetlen bizonyítékok a vakcina 60 évesnél idősebbekre gyakorolt védőhatásáról. A széleskörű, 3. fázisú klinikai vizsgálatok eredményeiről a Sinopharm eddig annyit közölt: az oltóanyag 79 százalékos hatékonyságú. Az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol már decemberben engedélyezték, és azóta tesztelik, 86 százalékos hatékonyságról számoltak be.

Hogy a 60 év felettieknél hogyan alakul a hatékonyság, arról sincsenek klinikai kísérletekkel alátámasztott adatok. Amennyiben viszont az oltottaknál minden kétséget kizáróan csökkenti a súlyos állapotot okozó megbetegedés kockázatát, és csak enyhe tünetekkel küzd majd, aki az oltás ellenére mégis elkapja a SARS-CoV-2-t - de nem kerül kórházba -, az is a beadatása mellett szóló érv lehet.

Növeli az oltás körüli bizonytalanságot, hogy a széles körű klinikai vizsgálati eredmények mellett egyelőre az oltást kísérő mellékhatásokról sem számolt be a gyártó. Annyit lehet tudni, hogy az oltóanyagot eddig tíz országban hagyták jóvá és világszerte több mint 40 millióan kapták meg.

Korábbi írásunkban már foglalkoztunk azzal, hogy vajon a Sinopharm-vakcina beadása után esetlegesen felmerülő mellékhatásokat, tüneteket el lehet-e tussolni annak érdekében, hogy ne növekedjen az oltóanyag iránti bizalmatlanság. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő erre azt mondta: nem tartja valószínűnek, hogy ilyesmire sor kerülhet. "Magyarországon minden beadott gyógyszernek, vakcinának van egy mellékhatás profilja. Ezeket nem lehet letagadni, minden esetben jelenteni kell a gyógyszergyártóknak" - nyilatkozta. Véleménye szerint a nem várt egészségügyi hatások, mellékhatások a netes információáramlásnak köszönhetőn hamar kiderülnének.

Jelenleg azt sem tudjuk - de ez a többi oltóanyagra is igaz -, hogy a kínai vakcina meddig nyújt védettséget az új koronavírus ellen. Ami biztos, hogy két adagot lőnek be belőle, 21-28 nap eltéréssel. Az oltottak állapotát követik, hogy képet kapjanak a vakcina hosszú távú hatásairól is, amelyekről egy darabig még nem fogunk biztosat tudni.

A sok bizonytalanságra okot adó tényező miatt különösen fontos - ahogy minden más vakcina esetében -, hogy az érintettek a lehető legpontosabban tájékozódjanak lehetőségeikről, és ha kérdéseik, kételyeik vannak, még azelőtt konzultáljanak háziorvosukkal, mielőtt megkapják az oltást.