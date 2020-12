Mennyire hatékony a kínai vakcina, amit már több ország használ?

Még mindig sok a kérdés a kínai fejlesztésű és gyártású koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban. Amit biztosan tudni lehet: jelenleg öt kínai oltóanyag jár a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában, ám ezek eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Ahogy arról a HáziPatika.com korábban írt, Kínában július végén sürgősségi program keretében megkezdték a vakcinációt: eddig körülbelül egymillió ember kapott két dózisból álló koronavírus elleni védőoltást. Ehhez három vakcinát használnak: kettőt a kínai állami tulajdonú Sinopharm Group gyárt, egyet pedig (a CoronaVac-ot) a szintén kínai székhelyű Sinovac Biotech.

Egyre több országba érkezik kínai vakcina, de még mindig nem sokat tudunk ezekről. Fotó: Getty Images

Érdekesség, hogy a vállalat nem Kínában végzi a széleskörű klinikai tesztelést, arra hivatkozva, hogy ott nagyon alacsony a regisztrált fertőzöttek száma, így a folyamat jóval lassabb lenne, mint azokban az országokban, ahol a járvány egyre több embert elér. Ezért a kínai koronavírus elleni oltóanyagok klinikai vizsgálatának harmadik fázisát a világ tíz országában, köztük Brazíliában, Argentínában Marokkóban és az Egyesült Arab Emírségekben végzik - írja cikkében a theguardian.com. Utóbbiban 31 ezer önkéntest vontak be a tesztelésbe, és a vakcina - amelyről eddig hivatalosan nem derült ki, hogy pontosan melyik a két Sinopharm-oltóanyag közül - az eddig rebesgetett eredmények alapján 86 százalékos hatékonyságú lehet.

Az egyik Sinopharm-oltás sürgősségi felhasználását egyébként néhány országban már engedélyezték. Kínán kívül először az Egyesült Arab Emírségekben: itt a hivatalos közlés szerint szeptembertől közel 100 ezer önkéntest oltottak már be vele. Bahreinben, ahol már a Pfizer-BioNTech közös oltóanyagát is használják, a frontvonalban tevékenykedő egészségügyi dolgozók számára az egyik Sinopharm-oltóanyag is elérhető. Időközben pedig Egyiptomba is megérkezett az első kínai vakcina-szállítmány. Peruban viszont a napokban felfüggesztették a klinikai vizsgálatot az egyik önkéntes tesztalanynál jelentkező "nemkívánatos egészségügyi hatás" miatt.

A koronavírus-vakcina hajrában sorra érkeznek a tömeges klinikai tesztek időközi eredményei. Korábban ilyenre nem nagyon volt példa, és bár ezek az adatok átláthatóvá teszik az oltóanyag-készítés folyamatát, bizonyos szempontból félrevezetők lehetnek. Részletek!

Az amerikai nemzeti egészségügyi intézet (NIH) közlése szerint neurológiai probléma lépett fel az érintettnél, aki nehezen mozgatta a karját, állapota Guillain-Barre-szindrómára utal - írta helyi forrásokat idézve a medicalxpress.com. A Guillain-Barre-szindróma során a perifériás idegek és ideggyökök begyulladnak, ami az érző, a mozgató, és vegetatív idegeket is érintheti, és többek között azzal jár, hogy a betegek nehezen mozgatják a karjukat és a lábukat. (Kialakulását gyakran enyhe lefolyású felső légútifertőzéselőzi meg.)

Hogyan készülnek a kínai védőoltások?

A Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagai és Sinovac Biotech vakcinája is hagyományos technikával készül: inaktivált, elölt vírust tartalmaznak, ami nem okoz megbetegedést. Előállításuk viszonylag időigényes - nem úgy, mint a modern fejlesztésű molekuláris biológiai technikával készülő oltóanyagoké -, viszont nagy előnyük, hogy nem igényelnek speciális tárolási körülményeket. Hűtőszekrényben +2-8 fok között 3 évig tárolhatók.

Noha múlt hónapban a Sinopharm bejelentette, hogy egymillió kínai beoltott közül "csak egyes betegeknek voltak enyhe tünetei", de az átláthatóság hiánya aggodalmat kelt egészségügyi szakértőkben. Terry Nolan professzor, a Peter Doherty Intézet oltási és immunizálási kutatócsoportjának vezetője elmondta, hogy a korai előrejelzések ugyan biztatóak, de a hivatalosan nem publikált eredmények miatt - melyek hiányában nem lehet pontosan megállapítani a hatékonyságot és a biztonságosságot - azt is figyelembe kell venni, hogy "ez az az oltástípus, amelynél nagyobb valószínűséggel lép fel valamilyen mellékhatás". Ezzel az inaktív vírust tartalmazó oltóanyagok azon tulajdonságára utalt, hogy egyes esetekben lázat okozhatnak.

Az év végéig potenciálisan gyártható kínai oltóanyag-adagokról egyelőre nincs konkrét információ. Egyes médiaértesülések szerint a Sinopharm leányvállalata 100 millió adagot tudna szállítani ebben az évben, ugyanakkor múlt héten az egészségügyi hatóságok azt közölték, hogy Kína 600 millió adagot tud biztosítani 2020 végéig.

Kína egyébként októberben jelentette be, hogy csatlakozik a Covax-hoz, az oltásokhoz való méltányos globális hozzáférés biztosítását célzó nemzetközi kezdeményezéshez annak érdekében, hogy igazságosan el lehessen osztani a rendelkezésre álló vakcinákat.