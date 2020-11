Penészes lesz a tüdő, ha koszos maszkot hordunk?

A sokszor használt maszkok koszolódnak, baktériumokkal szennyeződnek, esetleg penész is megjelenhet rajtuk - hívta fel a figyelmet a 24.hu. A portál emellet arra kereste a választ, hogy a maszkon megtelepedő kórokozók miatt milyen egészségügyi kockázatnak vagyunk kitéve, ha koszos védőeszközt viselünk. Elszaporodhat-e például a tüdőnkben a penész emiatt? A kérdés megválaszolásához Dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosának segítségét kérték.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Penész a tüdőben - valós az aggodalom?

Egyes gombák már alapból élnek az emberi szervezetben anélkül, hogy bármiféle gondot okoznának. Bizonyos gombák megjelenése vagy túlszaporodása azonban akár komoly egészségügyi problémát is okozhat - ezeket kórokozó gombáknak szokás hívni. Amikor pedig órákra eltakarjuk az arcunkat, akkor a maszkban kialakuló meleg és párás környezet valóban ideális körülményeket teremt a gombáknak.

A védőeszköz bepenészedéséhez azonban az kell, hogy a maszkot ne is hagyjuk se megszáradni, se szellőzni, például egy bekötött nejlonzacskóban tárolva. Ha pedig ezek után valaki ismét felvenné a szennyezett maszkot, akkor valóban van rá lehetőség, hogy a penészgondba a tüdőbe is bekerüljön, de alapesetben ez csak súlyosan immunkárosodott személynél fordulhat elő - ismertette a szakember. A normális immunrendszerrel rendelkező emberek esetében tehát a tüdő bepenészesedésének kockázata minimális.

Ettől még fontos a higiénia

Ettől függetlenül rendkívül fontos, hogy ügyeljünk a védőeszköz megfelelő időközönkénti cseréjére, a többször használatos darabok esetében pedig a rendszeres mosásra és fertőtlenítésre. A maszkon ugyanis számos kórokozó megtapadhat, majd könnyen be is juthat a szervezetünkbe testünk "bejáratain", vagyis a szájon és az orron keresztül. A tüdőgyógyász ezért hangsúlyozta, hogy legfeljebb naponta cseréljünk maszkot, a textilből készült darabokat pedig mindig mossuk is ki 1 nap viselés után.

A szakember elmondása szerint attól nem kell tartanunk, hogy a kilélegzett levegőben természetes módon megtalálható mikroorganizmusok a maszk belső felületén felszaporodva "visszafertőznek" minket. A problémát inkább a kívülről érkező szennyezőség jelenti. A zsebünkben, zacskó nélkül tárolt maszk például könnyen érintkezhet pénzzel, a kulcsunkkal vagy a mobiltelefonunkkal - azt pedig valószínűleg nem kell részleteznünk, hányfajta kórokozó telepedhet meg ezek felületein.

