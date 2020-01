Paraziták a szervezetünkben: mikor gyanakodjunk?

Férgek, kukacok az élő testben A Földön élő összes faj körülbelül fele élete valamely szakaszában parazita életmódot folytat. Amelyik faj nem parazita, például az ember, annak biztos van parazitája, amik a náluk fejlettebb szervezetből húznak hasznot. Ilyenek a parazita férgek is... Kattintson!

A hasfájás és szűnni nem akaró hasmenés parazitafertőzésre is utalhat

A "belsőleg" támadó paraziták a bőrünkön vagy az elfogyasztott étellel, esetleg szennyezett vízzel a szájunkon át. A nem megfelelően előkészített ételek (például a sertéshús) is tartalmazhatnak parazitákat, mint ahogy a háziállatok közelsége is megnövelheti a parazitafertőzés rizikóját.Mivel számos parazitafajta támadhatja meg a szervezetünket, a fertőzés tünetei is sokfélék lehetnek. Lássunk néhányat, melyek mindenképpen gyanakvásra adhatnak okot!Sok parazita, és vagy az elfogyasztott táplálékon élősködik, vagy pedig ott rakja le a tojásait. Ez gyulladásokat is okozhat, de emellett pedig a bélrendszer belső nyálkahártyáját is károsíthatja. Ennek a tünetei a súlyos, krónikus hasmenés. A paraziták által termelt salakanyagok is hasi panaszokat okozhatnak , például székrekedést, fokozott gázképződést és puffadást, hányingert, és hasi fájdalmakat. Ez utóbbiak különösen a has felső részét érinthetik.Mindenképpen, és orvoshoz fordulni abban az esetben, ha a krónikus hasmenés akkor is fennáll, ha sok zöldséget és gyümölcsöt, illetve rostokban gazdag élelmiszereket fogyasztunk. Akkor is vizsgáltassuk ki magunkat, ha egy külföldi utazás után kezd el erősen fájni a hasunk. végbéltájék viszketése is utalhat parazitafertőzésre, különösen például akkor,. A viszketés idején, általában az esti órákban ugyanis a nőstények a végbél közeléhez mennek, hogy ott lerakják a tojásaikat. Ez járhat együtt a kellemetlen érzésekkel. Ha az érintett területet erőteljesen vakarjuk, akkor azzal a bőr sérüléseit is kockáztatjuk, ezzel pedig megnőhet a másodlagos bakteriális fertőzések esélye. Mivel a viszketés a leggyakrabban este vagy éjszaka jelentkezik, ez a pihentető alvást is megzavarhatja.A bélrendszerben élősködő parazitákra utalhat az is, ha valaki fáradékony, gyenge. Ebben az esetben ugyanis a paraziták felszívódási zavarokat okozhatnak, és a sejtjeinkhez nem jut elegendő vitamin, ásványi anyag vagy akár szénhidrát, zsiradék. Ennek súlyos következményei lehetnek,. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk magunkon, annak ellenére, hogy egészségesen és változatosan táplálkozunk és eleget alszunk, mindenképpen keressük fel az orvosunkat.Az is a fertőzöttség jele lehet, ha valakinek, sokkal többet eszik, mint korábban, mégis veszít a súlyából. Ilyenkor ugyanis a bélrendszerben lévő férgek , giliszták egyszerűen "eleszik" a beteg elől a táplálékot, így annak ellenére éhezik meg gyakrabban és veszít is a súlyából, hogy eleget eszik.