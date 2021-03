Ön már tudja, mikor és hol oltják?

Koronavírus: így készüljünk az oltásra - részletek itt.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa 2020. december 26-án adta be az első koronavírus elleni védőoltást Magyarországon. Az oltási program az említett intézményben kezdődött, a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájával. Az első beoltott, Kertész Adrienne, a kórház infekciókontroll osztályának osztályvezető főorvosa azt mondta: régóta várta, hogy megkaphassa az oltást, mert ettől függ, hogy tovább tud-e biztonságban, nyugodtan dolgozni.

Szlávik János infektológus főorvos beoltja Kertész Adrienne osztályvezető főorvost. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem nyilvános az oltási terv

A hivatalos tájékoztatás szerint mostanáig 758 037 fő kapott oltást, közülük 253 368-en már a második dózist is megkapták. Jelenleg öt vakcinával zajlik az immunizálás itthon: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett Pfizer-BioNTech-, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyaggal, illetve a Szputnyik V és Sinopharm-vakcinával, amelyeket az Európai Unió egyelőre nem hagyott jóvá, de az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyezte alkalmazásukat.

Melyik vakcinából mikor kell megkapni a 2. oltást? Az itthon jelenleg oltásra használt vakcinák mindegyikéből két adag beadása szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a védettség. A koronavirus.gov.hu a könnyebb átláthatóság kedvéért összeszedte, hogy az egyes vakcináknál mikor esedékes a második adag beadása: Pfizer: az első oltást követő 21. napon

Moderna: az első oltást követő 28. napon

AstraZeneca: az első oltást követő 4. héten

Szputnyik V: az első oltást követő 21. napon

Sinopharm: az első oltást követő 28. napon Az első oltás alkalmával mindenkit tájékoztatnak arról, hogy mikor kell megkapnia a második dózist. Ha a második oltást a tervezett időpontban valamilyen oknál fogva nem lehet beadni (pl. akut betegség, akadályoztatás esetén), akkor az oltóorvossal megbeszélt időpontban kell bepótolni. A vakcinákat nem lehet felcserélni, vagyis az első és a második oltást ugyanazzal az oltóanyaggal kell elvégezni.

Itthon a koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon kell regisztrálni ahhoz, hogy megkaphassuk. Emellett a 60 év felettiek a számukra levélben megküldött űrlapon - postai úton - is jelezhetik az oltás iránti igényüket. A regisztráció során a nevet, lakcímet, életkort, tajszámot és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot, e-mail-címet kell megadni - ezen adatok révén tudják tájékoztatni az érdeklődőket, mikor és hol tudnak élni az oltás lehetőségével. A regisztráció az igények felmérését és a közvetlen tájékoztatást segíti: mivel az immunizálás oltási terv alapján történik, az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben résztvevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza meg.

Magyarországon egyelőre nem nyilvános az oltási terv, december végén azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) oldalán közzétették egy rövid kivonatát. Ez tulajdonképpen egy prioritáslista, ami megmutatja, kiket vesznek előre, és kiket sorolnak hátrébb. A lista alapján a következőképpen alakul a sorrend:

egészségügyi és egészségügyben dolgozók, szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek, a koronavírus-fertőzés (COVID-19) szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek, a rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal, 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek, kritikus infrastruktúrában dolgozók, 18-59 évesek, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak.

Mi történt eddig, és hol tartunk most?

Melyik vakcinával kit oltanak itthon? Pfizer: a vakcinát 18 év felett alkalmazzák.

Moderna: a Pfizerhez hasonlóan 18 év felett használják ezt az oltóanyagot.

AstraZeneca: a 60 év alatti krónikus betegek oltását kezdték meg a vakcinával.

Szputnyik V: a regisztrált idősebb, krónikus betegséggel nem rendelkezőket kezdték vele oltani.

Sinopharm: ezzel a vakcinával a regisztrált idősek oltása indult meg.

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók kampányszerű oltása lezárult, de a második részoltások beadása folytatódik, illetve azokat az egészségügyben dolgozókat is beoltják, akik most jelentkeznek a kórházi oltópontokon. Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények lakóinak oltását végezték el. Eddig összesen 84 ezren éltek a lehetőséggel, többségük már a második dózist is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem kérték az oltást, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél jelezhetik szándékukat. Azokba az intézményekbe, ahol a járványügyi helyzet eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek.

Harmadik körben, február első hetében elkezdődött a védőoltásra postai úton vagy interneten regisztrált legidősebbek oltása, immunizálásuk most is tart. Őket jelenleg a háziorvos értesíti a részletekről. Minden háziorvos megkapta és heti frissítéssel megkapja a praxisában addig regisztrált legidősebbek listáját, ami egyben egy prioritási rend is. A praxishoz tartozó legidősebbtől halad életkor szerint, figyelembe véve az oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is. Tehát az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak a lista elején, a háziorvosnak lehetőleg velük kell kezdeni az oltást. Az érintetteket beolthatják az otthonában, az orvosi rendelőben vagy kórházi oltóponton is. Amennyiben kórházi oltópontra kell mennie valakinek, de a család nem tudja elvinni őt, a háziorvos feladata megszervezni a betegszállítást.

Negyedik körben, a legidősebbek oltásával párhuzamosan, február 11-én indult és jelenleg is tart a regisztrált 60 év alatti (18-59 év közötti) krónikus betegek oltása. Őket szintén a háziorvosok értesítik a tudnivalókról, úgymint az oltás pontos helyszíne és ideje. A szakemberek ehhez is minden héten frissített listát kapnak a praxisukhoz tartozó regisztrált 18-59 év közötti páciensekről, akiket a NEAK betegellátási adatokat tartalmazó nyilvántartása szerint diagnosztizáltak, illetve vizsgáltak a koronavírus szempontjából kockázatos krónikus betegség gyanújával. A háziorvos felelőssége, hogy valóban a kockázatot jelentő, krónikus betegséggel jelenleg is küzdő, és veszélyeztetett egészségi állapotú személyeket részesítse előnyben az oltásnál.

Mi várható az elkövetkezőkben?

György István, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, ezért különösen fontos, hogy rövid időn belül minél többen megkapják legalább az első védőoltásukat. "A cél, hogy húsvét tájára - a húsvéti ünnepnapokat figyelembe véve április 11-re - lehetőleg minden regisztrált megkapja az első oltást, a lakosság minél szélesebb rétege szerezzen védettséget" - mondta György István.

Jelen állás szerint az uniós beszerzésből öt gyártótól várunk 24 millió adag vakcinát (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttünk.

A módosított oltási stratégiának köszönhetően a beérkező oltóanyagok nagy részét azonnal felhasználhatják, így a következő egy hétben - március 3-tól kezdődően - minden eddiginél több, 529 ezer embert fognak beoltani itthon. 250 ezer idős személyt - praxisonként átlagosan 45 főt - oltanak be a háziorvosok a kínai vakcinával, csaknem 41 ezer fő a Moderna-féle, 114 600 fő a Pfizer-BioNTech-féle, 74 ezer 60 év alatti krónikus beteg pedig az AstraZeneca-féle koronavírus-oltást kapja meg. További több mint 49 ezer páciensnél most válik esedékessé a második dózis beadása.

A 74 ezer 60 év alatti krónikus beteg beoltásával kapcsolatban Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján részleteket is közölt: ennek a veszélyeztetett csoportnak az immunizálását március 6-án és 7-én tervezik megvalósítani, az érintettek csütörtökön sms-ben kapják meg az oltópont helyét és az oltás idejét. Müller Cecília azt kérte, hogy mindenki pontosan és felkészülten érkezzen, és vigye magával személyazonosító iratait, tajkártyáját, valamint a koronavirus.gov.hu oldalról letölthető beleegyező nyilatkozatot, kitöltve. Aki nem tud az oltásra elmenni, máskor kerül sorra - tette hozzá az országos tiszti főorvos.

A 444.hu egyébként azt írja, hogy már folyik a prioritási listán negyedik helyen lévő csoport oltása is (ezért most oltották be Orbán Viktor miniszterelnököt is). Ide tartoznak "a rend- és honvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal, a védekezésben résztvevők, az Operatív Törzs, a diplomáciai testületek, az Állami vezetők, valamint a nemzetközi kötelezettségeket teljesítők". A hivatalos tájékoztató oldalon azonban nincsenek ezzel kapcsolatos bővebb információk, ahogy azt sem tudni egyelőre, hogyan zajlik majd a kritikus infrastruktúrában dolgozók, illetve a 60 év alatti egészségesek oltása.

