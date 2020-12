Fotók: elkezdődött a koronavírus-oltás itthon

Koronavírus: közel 9 ezer áldozat itthon Eddig 315 362-en kapták el igazoltan az új típusú koronavírust Magyarországon. Az elmúlt 24 órában elhuny újabb 118 beteg. Részletek itt.

Bár eredetileg csak december 27-én, vasárnap kezdődött volna, de változott az oltási terv, és így már szombat délelőtt elkezdték beadni a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű koronavírus elleni oltását a Dél-pesti Centrumkórházban. Az oltási programhoz délután már a Semmelweis Egyetem Klinikája is csatlakozik. Az M1 aktuális csatorna információi szerint az egészségügyi dolgozók körében óriási az érdeklődés a vakcina iránt. Mint mondták, szombaton háromnegyed 9-kor megérkezett a Dél-pesti Centrumkórházba az első vakcinaszállítmány, amelyet rendőri felvezetéssel, hűtőteherautóval hoztak. A mínusz 80 Celsius-fokon tárolt oltóanyag sértetlenségét katonák ellenőrizték mielőtt bevitték az intézménybe, majd azonnal egy szintén mínusz 80 fokos hűtőbe rakták - ismertették.

Szlávik János infektológus főorvos beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Kertész Adrienne osztályvezető főorvost a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án. Magyarországon Kertész Adrienne kapta meg az első oltást. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az eredeti terveknek megfelelően vasárnap mind az öt oltóponton - a Dél-Pesti Centrumkórházban, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, a Semmelweis Egyetem Klinikáján, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházban és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházában - oltják majd az egészségügyi dolgozókat.

Vályi-Nagy szerint biztonságos

Az oltás biztonságos, már nagy számban oltottak azzal a világon, és alig volt szövődmény - jelentette ki szombaton Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. Vályi-Nagy István örömét fejezte ki, hogy a 125 éves, eredetileg is fertőzőkórháznak épült Szent László kórházban, - amely a koronavírus-járványban "elsővonalas" intézmény volt, ahol a fertőzötteket ellátták - kezdték meg az oltások beadását Magyarországon. Úgy látja, a kollégái részéről is erősödik a bizalom az oltás iránt.

Szlávik János infektológus főorvos beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Várnai Zsuzsanna főorvost a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ilyen sorrendben oltanak

A Dél-Pesti Centrumkórházba szombaton megérkezett oltóanyagok felét az ismétlőoltásig elteszik egy mínusz 80 Celsius-fokos hűtőbe. Az oltás előtt ki kell tölteni az információs lapokat, beleegyezési nyilatkozatokat. Az oltás után pedig 15-30 perces megfigyelés következik. A főigazgató elmondta, első körben a Dél-Pesti Centrumkórház és a környező kórházak intenzív osztályain dolgozókat, majd a sürgősségin dolgozókat oltják, utána az általános osztályok dolgozóival folytatódik az oltás. A főigazgató leszögezte, az oltás veszélytelen; és beadását követően 95 százalékban kialakul a védettség. Ezért arra buzdít mindenkit - kollégáit és a lakosságot is -, hogy oltassák be magukat.

Oltáshoz készítenek elő egy Pfizer-BioNTech vakcinát a Dél-pesti Centrumkórházban.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A katasztrófavédelem is részt vesz a vakcina szállításában

A katasztrófavédelem szállítja a koronavírus elleni vakcinát a Dél-Pesti Centrumkórházból a többi budapesti és vidéki oltópontra. Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának jelentése szerint a budapesti és a vidéki szállítmányok szombat délelőtt már elindultak a Dél-Pesti Centrumkórházból. A koronavírus elleni vakcina első szállítmánya, mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt.

A Dél-pesti Centrumkórházba érkezett Pfizer-BioNTech vakcinát pakolják 2020. december 26-án.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mindenhová ma érkezett meg

Szombaton érkezett meg az Európai Unió összes tagállamába, így Magyarországra is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája - közölte Vereckei Péter, a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója szombaton a közmédiával. Vereckei azt mondta, hogy az első, "szimbolikus szállítmányban" 9750 adag vakcina található, de a következő hetekben a szerződésben meghatározott feltételek szerint rendszeresen szállítanak majd oltóanyagot a kormány által kijelölt oltópontokra.

A Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal teli ampulla a Dél-pesti Centrumkórházban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Pfizer és a BioNTech márciusban jelentette be, hogy közösen oltóanyagot fejleszt a koronavírus ellen, 280 nappal később pedig meg is érkeztek az első vakcinák Magyarországra - emelte ki. A fejlesztés során a klinikai vizsgálatokban 44 ezer önkéntes vett részt, és 150 klinikai centrum egészségügyi szakemberei dolgoztak azon, hogy a vizsgálatok sikeresek legyenek - ismertette az ügyvezető igazgató, hangsúlyozva, a klinikai vizsgálatok során a vakcina 95 százalékos hatékonyságot mutatott, és jellemzően csak helyi reakciók alakultak ki az oltás beadása után. Vereckei Péter beszélt arról is, hogy a vakcinát mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ezen a hőmérsékleten hat hónapig, utána 2-8 fokon további öt napig tárolható, feloldás után pedig hat órán keresztül stabil.

