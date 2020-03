Nem mondják ki, de ez már világjárvány

Összesen eddig 50 országban regisztráltak már az új típusú koronavírussal megfertőződött beteget, Ázsián kívül Európában, Ausztráliában, Amerikában és Afrikában is megjelent a ‎SARS-CoV-2. Vagyis definíció szerint teljesült már a pandémia, de a WHO továbbra sem hirdette ki. Ennek oka, hogy nem szeretnének pánikot kelteni, minden erejükkel a terjedés megfékezésére koncentrálnának. Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, legutóbb így fogalmazott az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: "Most nem a félelemnek van itt az ideje, hanem afertőzésmegelőzését és az életek mentését célzó intézkedéseknek."

Szakértők szerint ennek ellenére csak idők kérdése, mikor jelentik be hivatalosan is a világjárványt, ezen az állásponton van Kemenesi Gábor virológus is. "Hogy a WHO mikor mondja ki a világjárványt, annak elsősorban intézkedésügyi jelentősége lesz" - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak, és hozzátette: "Technikailag ezt már világjárványnak nevezzük. Hogy ezt cselekvéstervileg mikor hirdetik ki, az más kérdés."

Milánóból érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a krakkói reptéren. Fotó: Getty Images

Nehéz megjósolni, itthon hogyan terjed majd a koronavírus

Magyarországon egyelőre talán az a kérdés foglalkoztat mindenkit a legjobban, hogy vajon milyen mértékben terjed majd el nálunk a vírus, ha megjelenik. Mert az már egész biztosan elkerülhetetlen, hogy itthon is felbukkanjon. Kemenesi Gábor szerint ezt nehéz megjósolni, mert nem tudnak eleget a vírus természetéről.

A virológus hangsúlyozta, hogy a legnagyobb kockázatot azok az emberek jelentik, akik a járvány gócpontjaiba utaznak és onnan hazatérnek. "Ők azok, akik továbbadhatják a fertőzést, és újabb gócpontokat nyithatnak, amennyiben az aktuális terület járványügyi hatósága nem szűri ki őket időben. Ám ha időben elcsípik és felmérik a terjedési láncolatokat, akkor nincs baj" - figyelmeztet a szakember.