Szinte nullára redukálódott a valószínűsége annak a forgatókönyvnek, amely szerint laboratóriumi szivárgás áll a pandémia mögött. Az Arizonai Egyetem vírusevolúciós professzora, Michael Worobey és kutatócsoportja a világjárvány kezdetét az elhíresült wuhani Huanan piacra vezették vissza, ahol rókákat, nyestkutyákat és más, az új koronavírusra fogékony élő emlősöket árultak közvetlenül a COVID-19 járvány kezdete előtt. Vizsgálati eredményeiket a Science című folyóiratban – két tanulmányban – tették közzé.

Nem világos, hogy milyen állatfaj hozta ránk a bajt. Talán nyestkutyákról ugrott át a SARS-CoV-2 az emberekre. fotó: Getty Images

A tanulmányok gyakorlatilag kizárják a világjárvány eredetéről szóló alternatív forgatókönyveket. Sőt, a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az állatokról az emberre a vírus nem egy, hanem valószínűleg két különálló esemény során jutott át a Huanan piacon 2019 novemberének végén – számolt be róla az egyetem híroldala.

Két logika, ugyanaz az eredmény

Az egyik tanulmány az első ismert COVID-19-es esetek helyszínét, valamint a piac különböző pontjain lévő felületekről vett kenetmintákat vizsgálta. A másik tanulmány a SARS-CoV-2 genomikus szekvenciáit analizálta, amihez a mintákat a világjárvány első heteiben gyűjtötték Kínában, a koronavírusos betegektől. (Az előzetes tanulmányokat már februárban közzétették, de azóta felülvizsgálták és pontosították ezeket.)

Az első – Michael Worobey és Kristian Andersen által a San Diegó-i Scripps Research kutatóintézetben vezetett –tanulmány a COVID-19-es esetek földrajzi mintázatát vizsgálta a járvány első hónapjában, 2019 decemberében. A kutatóknak sikerült meghatározniuk az Egészségügyi Világszervezet által abban a hónapban azonosított 174 COVID-19-es eset szinte mindegyikének a helyét: ezek közül 155 Wuhanban volt.

Bebizonyosodott, hogy ezek az esetek a Huanan piac körül összpontosultak, míg a későbbi esetek széles körben szétszóródtak a 11 milliós Wuhanban. Kiderült az is, hogy a piac közelében élő korai koronavírusos betegek feltűnően nagy hányadának nem volt ismert kapcsolata a piaccal. Nem vásároltak ott, nem dolgoztak ott. Ez Worobey szerint alátámasztja azt az elképzelést, miszerint a piac volt a járvány epicentruma, az eladók fertőződtek meg először, és ez indította el a fertőzések láncolatát a környező közösség tagjai között.

„A több mint 3000 négyzetkilométeres városban a legnagyobb valószínűséggel egy néhány háztömbnyi területen történt az egyik legkorábbi megbetegedés, és a Huanan piac pont erre a területre esett” – mondta Worobey. Ezt a következtetést egy másik megállapítás is alátámasztotta. "A vírus nem rejtetten keringett. Valóban arról a piacról indult, és onnan terjedt tovább” – állította a kutató.

Nem volt tendenciózus kutatás a piac környékén

Korábbi eredményeik kiegészítéseként Worobey és munkatársai arra a kérdésre is választ adtak, hogy az egészségügyi hatóságok vajon csak azért találtak-e eseteket a piac környékén, mert ott keresték őket. „Ezeket az esteket azért azonosították, mert a betegek súlyos állapotban kórházba kerültek, nem pedig azért, mert a piac környékén laktak” – jegyezte meg a virológus professzor.

Hogy kizárják az elfogultság lehetőségét, a kutatók kivettek néhány esetet az elemzésből, és újra lefuttatták a statisztikákat. Az eredmények még akkor is ugyanazok maradtak, amikor az esetek kétharmadát eltávolították. Azaz a földrajzi összefüggés végig erős maradt.

A tanulmány a Huanan piac bezárása után a piaci felületekről, például a padozatról és a ketrecekről vett kenetmintákat is megvizsgálta. A SARS-CoV-2-re pozitívnak bizonyult minták szignifikánsan összefüggésbe hozhatók voltak az élő vadállatokat árusító standokkal.

A kutatók megállapították, hogy a Huanan-piacon az első feljegyzett COVID-19-es megbetegedéseket megelőző hetekben SARS-CoV-2-re fogékony élő emlősöket, köztük vörös rókákat, borzokat és nyestkutyákat árultak. A tudósok részletes térképet készítettek a piacról, és kimutatták, hogy a kínai kutatók által 2020 elején jelentett SARS-CoV-2-pozitív minták egyértelműen összefüggtek a piac nyugati részével (Lásd itt a térképen!), ahol 2019 végén élő vagy frissen levágott állatokat árultak.

A SARS-CoV-2 felbukkanása óta mind nagyobb figyelmet kapnak az állatról emberre terjedő fertőzések. Szakértők már régóta figyelmeztetnek rá, hogy a klímaválság elmélyülésével és a természet pusztításával egyre nagyobb annak kockázata, hogy különféle állati vírusok kezdenek az emberi populációkban is keringeni. Éppen egy ilyen zoonotikus fertőzésre bukkant egy nemzetközi kutatócsoport Kína Santung és Honan tartományában még 2018 végén. A felfedezésről hivatalosan a New England Journal of Medicine című folyóiratban számoltak be.

A második tanulmány szerzői a korai SARS-CoV-2-fertőzések genomikai adatait vizsgálták. Megállapították, hogy a világjárvány – amely kezdetben a SARS-CoV-2 terjedésének két, egymástól finoman elkülönülő vonalát jelentette –, valószínűleg a Huanan-piacról indult, és legalább két különálló állatoktól származó fertőzésre vezethető vissza. Feltárták azt is, hogy ebben az időszakban a piacon számos más állatról emberre történő vírusátvitelre is sor került, ám ezek nem okoztak járványos betegséget.

Evolúciós keret

A szerzők szerették volna létrehozni a SARS-CoV-2 vírusvonalak evolúciójának keretét is. Ennek érdekében a genetikai mutációk időbeli bekövetkezésének természetes ütemére támaszkodó molekuláris óraelemzési technikát vetették be. Megállapították, hogy a molekuláris óraadatokkal nem lehet összeegyeztetni azt a forgatókönyvet, amely szerint a vírus egyszeri ugrással került át az emberbe. Korábbi tanulmányok már utaltak rá, hogy a vírus egyik ’A’ néven futó – és a denevérekben élő vírusokkal szoros rokonságban álló – vonalából egy második, ’B’ vonal alakult ki. Worobey szerint azonban az új adatok alapján valószínűbb egy olyan forgatókönyv, amelyben a két vonal külön-külön jutott át az állatokból az emberekbe, és mindkettő a Huanan-piacon. „Ellenkező esetben az A vonalnak lassú mozgásban kellett volna fejlődnie a B vonalhoz képest, aminek egyszerűen nincs biológiai értelme” – jelentette ki Worobey.

A kutatók úgy vélik, hogy az első állatról emberre történő vírusátvitel valószínűleg 2019. november 18-án történt, és a B vonalból származott. Ezt csak olyan embereknél találták meg, akiknek közvetlen kapcsolatuk volt a Huanan piaccal. A szerzők szerint a B vonalból származó fertőzést követően az A vonal heteken vagy akár napokon belül átjutott egy állatból az emberbe. Az A vonalat olyan emberekből vett mintákban találták meg, akik a piac közelében éltek vagy tartózkodtak. "Ezek az eredmények azt mutatják: nem valószínű, hogy a SARS-CoV-2 2019 novembere előtt széles körben keringett, és azt a szűk időszakot is meghatározzák, amikor a SARS-CoV-2 először ugrott az emberre, illetve amikor az első COVID-19-es eseteket jelentették" – írja a tanulmány eredményeit összegezve a CNN.