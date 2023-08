Meglepően gyorsan terjed a koronavírus új variánsa

Hivatalosan is megérkezett Magyarországra a koronavírus új variánsa, az Eris. Bár a fertőzőképessége erősebb, de csak enyhe náthát okoz – mondta el az RTL Klub Híradójának Rusvai Miklós virológus. A korábbi mutánsokhoz nagyon hasonlóak a tünetek: hidegrázás, láz, köhögés, tüsszögés, így egyre nehezebb megkülönböztetni az influenzától és a náthától.

Az Eris variáns tünetei egy enyhe nátháéval azonosak. Fotó: Getty Images

Kevesen tesztelnek

A jelenlegi tesztek kimutatják az új variánst is, de a virológus szerint sokan az enyhe tünetek miatt nem tartják fontosnak a tesztelést. A Híradó által megkérdezett patikában augusztusban mindössze 5 covid-tesztet adtak el. Védőoltásokból sem fogy sok, pedig a lehetőség most is adott.