Koronavírus: idén ennyien kértek védőoltást

Augusztus 8-ig bezárólag 1626-an kaptak első, 955-en második, 1653-an harmadik oltást a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedés megelőzésére itthon – írja a napi.hu a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól (NNGYK) kapott adatok alapján. Ezek a számok eltörpülnek a tavalyi év mutatóihoz képest. 2022-ben ugyanis összesen több mint 979 ezer oltásdózist vett fel a lakosság, közte 152 ezer első, 205 ezer második és 719 ezer harmadik oltást. Jelenleg a raktárakban és kórházi oltópontokon 1,48 millió oltásra elegendő Pfizer/BioNTech-, valamint 369 ezer oltásra elegendő Janssen-vakcina áll rendelkezésre.

Idén eddig nem egészen 4 ezer adag oltást adtak be koronavírus ellen Magyarországon. Fotó: MTI/Vajda János

Mint azt korábban megírtuk, az Egészségügyi Világszervezet idén májusban jelentette be, hogy a koronavírus-járványt immár nem tekinti globális vészhelyzetnek. Ezzel együtt a vírus továbbra is jelen van a világban. Az NNGYK múlt pénteken arról számolt be, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus új variánsa, az Eris, avagy EG.5, amely miatt több országban is megemelkedtek a fertőzéses esetszámok az elmúlt hetekben. A WHO a figyelmet igénylő változatok között tartja számon az Erist. Az NNGYK hangsúlyozza ugyanakkor, ez a variáns is csupán influenzaszerű tüneteket okoz. A súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye alacsony.