"Már van annyi vakcinánk, hogy mindenkinek jusson"

A héten mindegyik vakcinatípus rendelkezésre áll Magyarországon. A napokban érkezett 600 ezer kínai oltóanyag, a mai napon pedig 480 ezer orosz és 355680 adag Pfizer-féle koronavírus-vakcinát is kaptunk. A nap folyamán 19200 dózisnyi AstraZeneca-készítmény is jön, és még ezen a héten további 324 ezer érkezik ebből a vakcinából - ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Egy férfi megkapja a koronavírus elleni vakcinát. Fotó: MTI/Komka Péter

Most már mindenki kaphat oltást

A szakember kiemelte, hogy most már van annyi COVID-19 elleni vakcinánk, hogy minden regisztráltat beoltsanak. Hétfőn kezdetét vette a lakosság tömeges immunizálása, ráadásul már nem kell sem hívásra, sem SMS-re várni, mert online bárki foglalhat magának időpontot.

A védőoltások legnagyobb előnye, hogy megakadályozza az új típusú koronavírus okozta súlyos, sok esetben halálos betegség kialakulását - mutatott rá Müller Cecília. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az oltás beadása után nem azonnal alakul ki a védettség, így az alapvető óvintézkedéseket továbbra is be kell tartanunk.

Viseljünk maszkot!

A hazai koronavírus-járvány egyébként még nem ért véget, hiszen településeink 99 százalékán még mindig vannak fertőzöttek. Ennek ellenére sokan továbbra is megszegik a maszkviselési szabályokat. A tegnapi napon 648, szeptember 21-e óta pedig már csaknem 61 ezer személy ellen kellett intézkedniük a rendőröknek ebből az okból. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

