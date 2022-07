Majomhimlő: széleskörűen oltanának a franciák

Azokat a férfiakat, akik más férfiakkal tartanak fenn szexuális kapcsolatot, illetve azokat a transz embereket, akiknek több szexuális partnerük is van, javasolt lehet beoltani majomhimlő ellen – közölte a HAS múlt pénteken a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. Emellett azokat is bevonnák a vakcinációs programba, akik vagy prostituáltként, vagy egyéb módon, de a szexiparban dolgoznak. Mindeddig a HAS kizárólag a reaktív oltást javasolta, azaz a fertőzöttek közeli kontaktjainak mihamarabbi beoltását, amint fény derült a majomhimlő fennállására. A vírus gyors terjedése és a kontaktkutatás nehézségei okán azonban most már preventív célzattal oltatná a francia egészségügyi hatóság azokat a csoportokat, amelyek különösen veszélyeztetettek.

A francia egészségügyi hatóság széleskörűen oltatná a majomhimlő kockázati csoportjait. Fotó: Getty Images

A hivatalos adatok szerint Franciaországban eddig az esetek 97 százalékában meleg férfiaknál regisztráltak majomhimlőt. Háromnegyedük a tünetek megjelenése előtti hetekben több más férfival is szexuális kapcsolatot létesített. A HAS a többi említett kockázati csoport kapcsán nem közölt konkrét statisztikai adatokat, mindazonáltal rámutattak, hogy a kontaktkutatást különösen nehézzé teszik az anonim szexuális kapcsolatok. Emellett a hatóság állásfoglalása szerint érdemes megfontolni az egészségügyi dolgozók beoltását is, amennyiben majomhimlős betegekkel érintkeznek a munkájuk során. Széles körű oltási program bevezetését azonban egyelőre nem tervezik az egészségügyben.

Mint azt megírtuk, korábban a brit egészségbiztonsági hivatal (UKHSA) is arról számolt be, hogy sok férfi számára ajánlott lehet a majomhimlő elleni védőoltás, akik szexuális kapcsolatot létesítenek más férfiakkal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi, július 6-ai jelentése szerint immár több mint hatezer fertőzést regisztráltak május óta olyan országokban, ahol a majomhimlő nincs endemikusan jelen. Ebből 4920 esetet az európai régióban jelentettek. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) múlt pénteki bejelentése szerint öt újabb esettel 24-re emelkedett az érintettek száma. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek mindannyian 25 és 53 év közötti férfiak, többségük budapesti.