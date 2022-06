Majomhimlő: a britek szélesebb körben oltanák a férfiakat

Habár a majomhimlőt bárki elkaphatja, a mostani járványkitörés adatai arra utalnak, hogy a fertőzések nagy része olyan férfiakat érint, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot – írja a Reuters hírügynökség a brit egészségbiztonsági hivatal (UKHSA) által közölt információkra hivatkozva. A tervek szerint hasonló kritériumok mentén határoznák meg, kinek ajánlott a védőoltás felvétele, mint a HIV-fertőzés megelőzésére alkalmazott PrEP gyógyszeres kezelés (preexpozíciós profilaxis) esetében. Az orvosok így főként azoknak a pácienseknek ajánlanák fel az oltást, akiknek például több szexuális partnere is van, illetve akik csoportos szexuális együttlétekben, vagy e célra szolgáló eseményeken vesznek részt.

A brit hatóságok kiszélesítenék a majomhimlő elleni vakcina alkalmazási körét. Fotó: Getty Images

Eleinte az UKHSA csak a fertőzöttek közeli kontaktjai számára javasolta az Imnavex vakcinát, beleértve az egészségügyi dolgozókat is. A Bavarian Nordic biotechnológiai vállalat által gyártott oltóanyag a fekete himlő ellen készült, de alkalmazását az azzal közeli rokonságban lévő majomhimlő ellen is engedélyezték. Érdemes hangsúlyozni, hogy a majomhimlőt nem sorolják a szexuális úton terjedő fertőzések (STI) közé, még ha a fertőzés valóban át is adható az intim helyzetekre jellemző közeli kontaktus révén.

Május eleje óta több mint 2500 megbetegedést jelentettek összesen 35 Afrikán kívüli országból, köztük 793 – laboratóriumi teszteléssel igazolt – esetet az Egyesült Királyságból. A vírus endemikusan Nyugat- és Közép-Afrikában van jelen. Egyelőre nem ismert, milyen úton terjed a fertőzés a világban, mivel az eddigi esetek zöme nem kapcsolódik afrikai utazásokhoz. A tudomány így jelenleg azt vizsgálja, mi hajthatja a mostani járványkitörést, honnan ered a fertőzéshullám, illetve hogy a vírus bármilyen módon megváltozott-e.