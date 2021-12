Magyarország ennyit rendelt az omikron elleni vakcinából

A 2021-es év leginkább 2 dologról szólt a magyarok életében: a koronavírus elleni küzdelemről és a gazdaság újraindításáról - mondta Orbán Viktor kedden a Kormányinfó keretében tartott nemzetközi sajtótájékoztatón.

Beoltanak egy lányt a koronavírus ellen a hatvani Albert Schweitzer Kórház oltópontján.

Fotó: MTI/Komka Péter

Ilyen volt a 2021-es év Orbán szerint

A miniszterelnök szerint "meggyötört minket ez az év", ugyanis folyamatosan küzdenünk és védekeznünk kellett a koronavírus-járvány ellen. Úgy véli ugyanakkor, hogy idén már nem voltunk olyan tehetetlenek és eszköztelenek, mint a 2020-as évben, amikor még nem volt védőoltás. "Győzni csak az oltással lehet, minden mással csak időt nyerhetünk" - fogalmazott Orbán. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a harmadik oltást továbbra is kulcskérdésnek tartják, azt azonban szeretnék elkerülni, hogy kötelezővé tegyék az oltást az országban.

Erre számíthatunk jövőre

A miniszterelnök kitért arra is, hogy 2022-ben is oltásalapú lesz a COVID-19 elleni védekezés. A friss adatok szerint elegendő raktárkészlet áll az ország rendelkezésére, csak Pfizer-vakcinából több mint 2,4 millió van még, a gyermekeknek adható vakcinából pedig 2 milliót rendeltek.

Az Európai Bizottság véleménye szerint az omikron variáns ellen újfajta oltóanyagra lesz szükség, és ezt a Pfizer már ki is fejlesztette - ismertette Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarország úgy döntött, rendel ebből a vakcinából. Összesen 9,5 millió adagot kötöttek le, amelyből 1,5 milliót a gyerekeknek szánnak. A várakozások szerint 2022 második félévében, valamint 2023-ban érkeznek majd meg ezek az oltóanyagok.

