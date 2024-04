Madárinfluenza: embert is megfertőzött Texasban

Kötőhártya-gyulladásra utaló szemvörösséggel fordult orvoshoz az a beteg Texasban, akiről végül kiderült, hogy a madárinfluenza erős megbetegítő képességgel bíró A(H5N1) törzsével fertőződött meg. A beteget elkülönítették és influenza elleni antivirális gyógyszerrel kezelték – derül ki a CDC hétfői közleményéből. Mindössze ez a második eset, hogy madárinfluenzás emberi fertőzést regisztráltak az Egyesült Államokban: az elsőt 2022-ben jegyezték fel Colorado államban. A CDC egyelőre nem változtat a madárinfluenza közegészségügyi kockázatainak alacsony értékelésén. Hozzátéve ugyanakkor, hogy akik közvetlenül vagy hosszabb ideig érintkezésbe kerülnek fertőzött madarakkal vagy egyéb állatokkal (beleértve a háziállatokat is), valamint az azok által beszennyezett környezettel, nagyobb veszéllyel néznek szembe.

Több amerikai tehenészetben is megjelent a madárinfluenza. Fotó: Getty Images

A texasi betegről annyi információt tett közzé a CDC, hogy tejelő tehenekkel érintkezett Texasban, azaz vélhetően egy tehenészetben dolgozik. Márpedig, mint azt a napokban megírtuk, Kansas, Texas és Új-Mexikó több tehenészetéből is jelentettek madárinfluenzás megbetegedéseket az ott tartott tehenek körében. Mi több, a vírus nyomait az állatoktól vett – pasztörizálatlan – tejmintákból is ki lehetett mutatni. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) akkor úgy foglalt állást, hogy a tej kapcsán nincs ok az aggodalomra, nem forog veszélyben a fogyasztók egészsége. Az igazoltan megbetegedett tehenek tejét mindenesetre megsemmisítették, így az nem került be az élelmiszerláncba.

Louise Moncla, a Pennsylvaniai Egyetem állatorvosi karának biológusa az AFP hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, a 2023-as évben hárman is meghaltak világszerte madárinfluenza következtében, köztük egy 9 éves gyermek Kambodzsában. A kórokozó Észak-Amerikában és Európában terjedő típusa kapcsán azonban eddig csupán enyhe emberi megbetegedéseket regisztráltak. Moncla szerint jelenleg nincs okunk attól tartani, hogy a főként vadmadarak által terjesztett vírus jelentős közegészségügyi veszélyt idézne elő. „Ha viszont továbbra is újabb és újabb járványkitöréseket észlelünk tehenek között, akkor el kell kezdenünk megfigyelni a teheneket – ez pedig egy hatalmas változást hozna abban, ahogyan ezekről a vírusokról ma gondolkodunk” – tette hozzá.