Koronavírus: változik a katolikus misék menete

Koronavírus: látogatási tilalom van több intézményben

Több kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus intézményen belüli elterjedését. Emellett egyes fővárosi idősotthonok is szigorításokat vezettek be a növekvő járványveszély miatt. Részletek itt.