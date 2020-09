Koronavírus: látogatási tilalom van több intézményben

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. augusztus 31. 12:59 Módosítva: 2020. augusztus 31. 13:11

Több kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus intézményen belüli elterjedését. Emellett egyes fővárosi idősotthonok is szigorításokat vezettek be a növekvő járványveszély miatt.

