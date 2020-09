Koronavírus: ez változik holnaptól itthon

A rendelet szerint a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtot,t nem hivatalos célú határátlépésnél a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek azok és családtagjaik, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak, valamint azok, aki rendelkeznek az idegenrendészeti hatóság 90 napot meghaladó idejű magyarországi tartózkodásra kiadott engedélyével, illetve a magyarországi sportszervezetek versenyzői, sportszakemberei és delegáltjai, ha külföldi nemzetközi sporteseményen való részvételt követően lépnek be az országba. A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint azokra, akik a belépéskor hitelt érdemlően igazolják, hogy a megelőző hat hónapban átestek a koronavírus-fertőzésen.

A rendelet szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, például magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban esetén. Engedélyezett továbbá a beutazás, ha az érintett családi eseményen - házasságkötésen, keresztelőn vagy temetésen - vesz részt, hozzátartozóját gondozza, vagy más méltányolható ok miatt jön Magyarországra. A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, és törvényes képviselő vagy meghatalmazott is beadhatja.