Koronavírus: újabb aggasztó hír Budapestről

Több településen is növekedő tendenciát mutattak ki az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyiségében. A szennyvízvizsgálatok eredményei alapján a vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban is nőtt a vírus koncentrációja - számolt be róla az NNK.

Írd ide a képaláírást

Szennyvízzel nem terjed

Az eddigi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a COVID-19 betegséget okozó vírus vízzel és szennyvízzel nem fertőz, viszont a szennyvíz vizsgálatával nyomon követhető a vírus terjedése a nagyobb közösségekben, vagy akár egy teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítőanyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés átlagosan 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

h i r d e t é s

Forrás: NNK

Tartsuk be a szabályokat!

Koronavírus: több helyről is várunk vakcinát - a részletekért kattintson ide!

Az utóbbi hetek esetszámai és az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei ismegerősítik, hogy jelenleg a koronavírus-járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában járunk. Emiatt kiemelten fontos az egyéni felelősség a november 2-ától szigorodó általános óvintézkedések betartásában. Ezért akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ajánlott kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Emellett tartsuk be a szociális távolságot is, valamint viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot mindenhol, ahol kötelezővé tették. De ne feledkezzünk meg a gyakori és alapos kézmosásról sem.

A Mentődolgozók Szövetsége szerint egyre több mentős fertőződik meg a koronavírussal - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!