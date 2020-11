Koronavírus: újabb 51 halott itthon

3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 75 321 főre nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 1750 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. A legidősebb áldozat egy 95 éves nő volt, akinél alapbetegségként demenciát, pajzsmirigy-alulműködést, magas vérnyomást, nyelőcsőrefluxot, magas vérzsírszintet és ischaemiás szívbetegséget jeleztek. A legfiatalabb elhunyt mindössze 34 éves volt; a férfi epilepsziás volt, és mentális retardációban szenvedett.

A gyógyultak száma 19 032, az aktív fertőzötteké 54 539. Az aktív fertőzöttek 26 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4048 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen.

A szombat reggeli adatokból az derült ki, hogy jelenleg 4048 koronavírusos beteget ápolnak kórházban itthon.

Új világ jön a védekezésben

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint hétfőtől új világ jön a védekezésben. November 2-ától ugyanis joga van a rendőrségnek éttermeket és boltokat bezárni, és ahhoz is joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg a koronavírus-járvány felszálló ágában vagyunk, így valószínűleg a jövőben sem lesznek kedvezőek a számok.

Az egészségüggyel kapcsolatban kijelentette, hogy a rendszer bírni fogja az új típusú koronavírus terjedésével jár terhelést. Van elég kórházi ágy, gyógyszer, lélegeztetőkészülék, valamint orvos és ápoló is, még ha vezényelni is kell őket. Egyébként Európában a németek és az osztrákok után a magyarok rendelkeznek a legnagyobb kórháziágy-tartalékkal, a lélegeztetőkészülékeket tekintve pedig első helyen vagyunk - ismertette Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, várhatóan december végén, január elején érkezik meg az első adag koronavírus elleni vakcina Magyarországra. Így a krónikus betegeket, illetve a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani.

