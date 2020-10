Orbán: új világ jön a védekezésben

Hétfőtől új világ kezdődik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésében. Ha az érintettek nem tartják be a szabályokat, akkor ezeket erőből be kell tartatnunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Aki nem hordja a védőeszközt és nem tartja be az előírásokat, az felelőtlen, és mások egészségével is játszik - fogalmazott a kormányfő. koronavírus elleni védekezés közös felelősség. A miniszterelnök szerint a maszkviselés a kulcs.- fogalmazott a kormányfő.

Hétfőtől új világ jön

hétfőtől joga van a rendőrségnek éttermeket és boltokat bezárni, és ahhoz is joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg a A miniszterelnök elmondása szerint, és ahhoz is joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg a koronavírus-járvány felszálló ágában vagyunk, így valószínűleg a jövőben sem lesznek kedvezőek a számok.

Bezárhatják a boltokat, ahol nem tartatják be a szabályokat.

a németek és az osztrákok után a magyarok rendelkeznek a legnagyobb kórháziágy-tartalékkal, a lélegeztetőkészülékeket tekintve pedig első helyen vagyunk - ismertette Orbán Viktor. Az egészségüggyel kapcsolatban kijelentette, hogy a rendszer bírni fogja az új típusú koronavírus terjedésével jár terhelést. Van elég kórházi ágy, gyógyszer, lélegeztetőkészülék, valamint orvos és ápoló is, még ha vezényelni is kell őket. Egyébként Európában, a lélegeztetőkészülékeket tekintve pedig első helyen vagyunk - ismertette Orbán Viktor.

Év végén már jöhet vakcina

A miniszterelnök szerint egyébként várhatóan december végén, január elején érkezik meg az első adag koronavírus elleni vakcina Magyarországra. Így a krónikus betegeket, illetve a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani. A tömeges oltáshoz elegendő mennyiségben pedig valószínűleg áprilisban érkezik meg az oltóanyag - mondta a kormányfő. Megemlítette, hogy a kínai és az orosz vakcinák ügyében is tárgyalásokat folytatnak, így könnyen lehet, hogy tavasszal 2-3 fajta vakcina is lesz Magyarországon. Nagy valószínűséggel áprilistól mindannyian meg fogunk szabadulni a járványtól, és akkor győzelmet hirdethetünk ellene - fűzte hozzá.

A kormányfő arról is beszélt, van ugyan egy gazdasági visszaesés, de ő látja, hogyan tér majd vissza a gazdaság a korábbi vágányára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mivel a normális életben mindennek az alapja a család, támogatni kell őket.