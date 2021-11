Koronavírus: több mint 12600 új fertőzött itthon

Újabb 12 637 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1,04 milliót a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 176 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 33 172-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbb elhunytak közül 9-en 50 év alattiak voltak - a legfiatalabb tegnapi áldozat mindössze 23 évet élt -, 14 személynek pedig nem volt alapbetegsége.

Már az első napon óriási tömegeket vonzott az oltási akcióhét. A tudósítások szerint akkora az érdeklődés az oltópontokon, hogy több helyen is hosszú sorok alakultak ki. Fotóösszefoglaló az első napról.

6840-en vannak kórházban

Jelenleg 155 003 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 6840-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 664-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 856 330 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 54 978 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 8,19 millió tesztet végeztek már el az országban.

Átadják az oltási igazolást egy férfinak, miután beoltották őt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,05 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,8 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 2 millió 43 ezren meg is kapták az ismétlő oltást. Már Magyarországon is főként az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns) terjed, amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát.

Sikeres az oltási akcióhét

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, hétfőn elindult az oltási akcióhét, amelyet az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szervezett a kormány. November 28-áig tart a kampány, amelynek keretében 7 és 19 óra között akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is igényelhetjük az oltást a kórházi oltópontokon. Hétfőn és kedden összesen mintegy 256 ezer oltást adtak be, ebből csaknem 209 ezren a harmadik, megerősítő oltást kapták meg. Azonban több mint 32 ezer, eddig oltatlan ember is megjelent az oltópontokon az első oltásáért.

Egyébként továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

