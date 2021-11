Koronavírus: így indult az oltási akcióhét

Szerző: HáziPatika 2021. november 23. 13:04

Oltási akcióhetet hirdetett a kormányzat erre a hétre, amikor is bárki kérhet COVID-19 elleni védőoltást előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül a hazai oltópontokon. Már az akció első óráiban is több tízezren vették fel a vakcinát hétfőn, igen változatos képet mutat ugyanakkor, miért éppen most döntöttek így az emberek.

h i r d e t é s