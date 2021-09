Koronavírus: terjed a mű variáns

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, egy újabb, "aggodalomra okot adó" koronavírus-mutánsra figyelt fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az elsőként Kolumbiában azonosított változat a mű variáns elnevezést kapta, és már legalább 39 országban megjelent, egyebek mellett Peruban is.

Egyelőre lassan, de már Peruban is terjed az új koronavírus-mutáns. Fotó: illusztráció, Getty Images

Már áldozatot is szedett Peruban

Az új koronavírus delta variánsa a korábbi változatokkal ellentétben gyorsan terjed a gyerekek körében is. Mutatjuk, hogy milyen tünetekkel járhat afertőzésnáluk.

A mű nevű variáns egyelőre nem terjed gyorsan Peruban. Az országban továbbra is a koronavírus gamma (brazil), lambda (perui) és delta (indiai) variánsa fordul elő a leggyakrabban - ismertette Lely Solari, az egészségügyi intézet járványügyi szakértője. A mű variánsnak egyébként most különös figyelmet szentelnek, mert jelentős szerepe volt abban, hogy Kolumbiában berobbant a járvány második hulláma.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy egyelőre nincsenek olyan tanulmányok, amelyek igazolnák vagy kizárnák, hogy a koronavírusnak ez a változata könnyebben terjedne vagy súlyosabb megbetegedéshez vezetne. Egyelőre egyetlen ember vesztette életét Peruban a mű variáns miatt - az illető nem volt beoltva koronavírus ellen.

Aggódik a WHO

A WHO korábbi közlése szerint a B.1.621 jelű, úgynevezett mű variáns aggasztó mutációk jeleit mutatja. Elképzelhetőnek tartják, hogy a vírus olyan módon alakult át, hogy képes legyen kijátszani a COVID-19 elleni védőoltás vagy a korábbi megfertőződés által biztosított védettséget.

