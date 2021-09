Koronavírus: többen megfertőződtek egy fővárosi kórházban

Felvételi zárlatot rendelt el a Szent János Kórház főigazgatója a sebészeti osztályon, miután kiderült, hogy több ott dolgozó és páciens is koronavírus-fertőzött - értesült a Népszava. A felvételi zárlat azt jelenti, hogy most egy darabig nem fogadnak új beteget a fővárosi intézmény sebészeti osztályán, a már ott kezelt pácienseket azoban továbbra is ellátják.

Többen megfertőződtek egy fővárosi kórházban. Fotó: illusztráció, Getty Images

Mindenkit teszteltek

A lap úgy tudja, hogy már múlt hét elején kimutatták a fertőzést az egyik orvosnál - őt természetesen azonnal karanténba küldték. Pénteken azonban egy újabb dolgozó és egy beteg is belázasodott, ezért az összes munkatárson és bennfekvőn koronavírustesztet végeztek. Ennek eredményeképp még három fertőzöttet szűrtek ki. A hétvége az osztályt takarításával, fertőtlenítésével telt. Amennyiben a vasárnapi vagy hétfői újabb tesztek negatívak lesznek, újranyitják az osztályt.

A delta variáns is állhat a náthás tünetek mögött

A Népszava intézményi forrásból úgy tudja, hogy nemrégiben a Szent Margit kórházból is több tucatnyiak kerültek COVID-osztályokra. A lapnak nyilatkozó szakember arra is figyelmeztetett, hogy a delta variáns az oltottak körében viszonylag enyhe, náthaszerű tüneteket okoz, ezért sokaknak eszébe sem jut, hogy koronavírus-fertőzésről lehet szó, közben viszont megfertőznek másokat.

A védettségi igazolvány nélküliek június eleje óta csak két napon belül készült negatív PCR-teszttel vehetnek részt tervezhető műtéteken vagy rehabilitáción. A koronavírus-fertőzés szempontjából kockázatosnak ítélt beavatkozások előtt pedig ingyenes antigén gyorstesztet végeznek mindenkin. A Népszavának nyilatkozó szakember szerint azonban a védettségi igazolvány továbbra sem véd a COVID-19 ellen, ezért nagyon fontos lenne, hogy a kórházba kerülők térítésmentesen végeztethessenek PCR-tesztet.

