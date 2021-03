Koronavírus: terhesség alatt így hat az oltás

Massachusettsi kutatók két vakcina, így az amerikai Pfizer gyógyszergyártó cég és a német BioNTech biotechnológiai vállalat által közösen kifejlesztett Comirnaty, illetve az amerikai Moderna gyógyszergyártó cég oltóanyagának hatását vizsgálták várandós és szoptató nők körében. Eredményeiket az American Journal of Obstetrics and Gynecology című folyóiratban tették közzé. Bár a kutatásba csupán 131 nőt vontak be, a tanulmány a kis létszám ellenére is nagyon fontos információkkal szolgál - írta meg közös cikkében a The Conversation oldalán Catherine Thornton és April Rees, a Swansea-i Egyetem két immunológus kutatója.

Jobb a vakcina, mint a fertőzés

A vizsgálatban 84 terhes nő, 31 szoptató kismama, valamint a kontrollcsoport tagjaként 16 nem terhes és nem szoptató nő vett részt. Mindegyikük megkapta az említett két vakcina valamelyikének teljes oltássorozatát. Minden oltás után vérmintát vettek tőlük, akárcsak a második adag beadása után hat hét elteltével. A vérminták segítségével tudták meghatározni és megfigyelni a résztvevők szervezetének antitestválaszát az oltóanyagra. Az eredmények mindhárom csoport tagjai esetében erős, továbbá az idő, pontosabban az oltássorozat előrehaladtával egyre erősödő immunválaszt mutattak ki.

A kutatók ezt követően olyan nőknél mért antitestválasszal is összehasonlították az adatokat, akik természetes úton estek át új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzésen. Ebből kirajzolódott, hogy a vakcináció révén elérhető védettség messze meghaladja a lezajlottfertőzésáltal kiváltott immunválasz szintjét.

A babák is kapnak védelmet

Fontos érv a várandós vagy szoptató nők beoltása mellett, hogy a szervezetükben termelődő antitesteket a méhlepényen, illetve az anyatej közvetítésével gyermekeiknek is át tudják adni. Ezt nevezzük passzív immunitásnak, amely védelmet nyújt az újszülöttek számára a fertőző betegségekkel szemben, amíg a saját immunrendszere kellően ki nem fejlődik. A többi között ezért is biztatják például számos országban arra a várandósokat, hogy oltassák be magukat influenza vagy szamárköhögés ellen.

Miután a tanulmányba bevont nők gyermekei megszülettek, a kutatók minden esetben mintát vettek a köldökzsinór véréből is, és azokban kivétel nélkül ki lehetett mutatni SARS-CoV-2 elleni antitestek jelenlétét. Ebből arra lehet következtetni, hogy a beoltott anyák a magzatnak is átadják a vírusspecifikus antitesteket - összhangban azzal, amit a természetes fertőzéssel kapcsolatos vizsgálatokból eddig is tudni lehetett. Ezen felül az anyatejből is kimutattak antitesteket a kutatók, azaz a passzív immunitás a szoptatás időszakában is kialakítható.

Mikor a legjobb beoltani a várandósokat?

A tanulmány eredményei szerint nem befolyásolta érdemben az antitestek szintjének alakulását, hogy melyik trimeszterben oltották be a terhes nőket. A köldökzsinórból vett vérminták vizsgálata viszont alátámasztotta, hogy a minél erőteljesebb passzív immunitás szempontjából fontos szerepe van az oltássorozat második adagjának. Magyarán javasolt lehet úgy időzíteni, hogy a kismama megkapja a vakcina mindkét dózisát még a szülést megelőzően, így biztosítva a lehető legbiztosabb védelmet az újszülött számára.

Immár Magyarországon is kérhetnek COVID-19 elleni védőoltást a kismamák, mi több, a Semmelweis Egyetem külön oltópontot hozott létre számukra - írtuk meg múlt pénteken. Hétfői értesüléseink szerint szoptatós anyukákat azonban egyelőre mégsem oltanak be.