Koronavírus: Szerbia mellett már tombol a 2. hullám

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, másfél héttel ezelőtt bejelentették, hogy Bulgária már a koronavírus-járvány második hullámával küzd, hiszen újra felerősödött a kór terjedése. A spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója, Fernando Simón pedig arról tájékoztatott a közelmúltban, hogy országában egyre több külföldről érkezett koronavírus-fertőzöttet azonosítanak, számuk pedig a határok megnyitása miatt várhatóan tovább növekszik majd.



Arról is írtunk már, hogy a Magyarországot környező országokban egyre inkább aggódnak a koronavírus-járvány újbóli megerősödése miatt. Az osztrák egészségügyi miniszter, Rudolf Anschober például arra figyelmeztetett, hogy meg kell akadályozni az új típusú koronavírus terjedésének ismételt felgyorsulását, miközben Romániában már új erőre is kapott a járvány.

Újabb országban kapott ismét erőre a koronavírus-járvány.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Újabb helyen indult el a 2. hullám

A szakértők szerint már Észak-Macedóniában is a koronavírus-járvány második hulláma szedi az áldozatait. A köztársasági elnök úgy véli, ezt el lehetett volna kerülni, ha az egész kormány egységesen kiáll az intézkedések mellett. Az országban az elmúlt nap során 5005-ről 5106-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Emellett 5-en meghaltak a COVID-19 szövődményei miatt, így 238-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

Koszovóban az utóbbi 24 órában 2073-ról 2169-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, halálos áldozatot azonban nem jelentettek. A kis balkáni államban eddig 36-an haltak meg a koronavírus-fertőzéshez köthetően. A helyi sajtó szerint az egészségügyi minisztérium által összeállított, elővigyázatossági intézkedéseket tartalmazó "kézikönyvben" olvasható előírásokat senki nem tartja be, a többség pedig el sem olvassa, az útmutató ugyanis 153 oldalas és csak elektronikus formában érhető el a tárca internetes oldalán. Aki pedig mégis olvasta, az túlságosan bonyolultan megfogalmazottnak és terjengősnek nevezte.

Montenegróban egy nap alatt 359-ről 362-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem szedett halálos áldozatot a koronavírus, a járvány ideje alatt kilencen haltak meg a COVID-19 miatt. A sajtó beszámolói szerint még sohasem fogadta olyan látvány a tengerpartra érkezőket nyáron, mint most: a vízparton alig néhányan lézengenek, a korábban zsúfolt vendéglátóhelyeken pedig csak elvétve lehet embereket látni. Szerbiában pedig egy nap alatt 12803-ról 12894-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Vasárnap 1 halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 261-re nőtt a halálos áldozatok száma.

Van, ahol már nincs se beteg, se áldozat

Bosznia-Hercegovinában vasárnapról hétfőre nem regisztráltak egyetlen új esetet és áldozatot sem. Így az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma továbbra is 3418, a halottaké pedig 169 maradt. A külügyminiszter szerint július elsejétől mindenki számára megnyílhatna az ország határa, és nemcsak a boszniai állampolgárok léphetnének be korlátozások nélkül, hanem más ország állampolgárai is.

