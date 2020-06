Koronavírus: van, ahol már elkezdődött a 2. hullám

Bulgáriát minden bizonnyal elérte a koronavírus-járvány második hulláma - jelentette ki Angel Kuncsev tisztifőorvos, aki egyben a szófiai válságstáb tagja is.

Új gócpontok alakultak ki

Mint mondta, a kór jelenleg helyi gócokban terjed. Az egyik koronavírus-gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek, hogy a műszakok előtti hőmérést kijátsszák - írta meg a hvg. A tisztifőorvos szerint a helyzeten úrrá lehet lenni, Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök ugyanakkor újra felszólította a lakosságot a távolságtartási és a higiéniés szabályok betartására.

Meghosszabbították a vészhelyzetet

Bulgáriában korábban 90 új koronavírus-fertőzöttnél többet nem regisztráltak egy nap leforgása alatt. Most azonban megdőlt a szomorú rekord: tegnap 104 új esetről számoltak be. Az utóbbi napokban egyébként gyors ütemben növekedett a betegek száma, ezért a bolgár kormány június végéig meghosszabbította az egészségügyi vészhelyzetet. Az eddig érvényben lévő korlátozásokon azonban egyelőre nem szigorítottak. A jelenlegi maszkviselési kötelezettség is hamarosan megszűnik: június 15-étől már csak a tömegközlekedési eszközökön kell az embereknek eltakarniuk az arcukat.

Bulgária péntekig 3086 koronavírus-fertőzöttről és 168 áldozatról számolt be. Az országban egyébként csaknem 7 millió ember él.

