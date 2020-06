Koronavírus: "meg kell előzni a járvány visszaerősödését"

Meg kell akadályozni a koronavírus terjedésének ismételt felgyorsulását - figyelmeztetett Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter. Úgy vélekedett, hogy Ausztria egyelőre kedvező helyzetben van, mivel a korlátozások feloldása nem vezetett a járvány újbóli felerősödéséhez. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a járvány még nem ért véget. Ausztriában egyébként eddig több mint 17 ezren fertőződtek meg az új típusú koronavírussal, és 687-en haltak bele a betegség következményeibe. A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 16 ezret, így az aktív fertőzöttek nagyjából 400-an vannak.

Romániában már erősödik a járvány

Romániában ismét a koronavírus-járvány április végi tetőzését idéző mértékben nő az új fertőzöttek száma. Az országban április folyamán regisztrálták a legtöbb fertőzést naponta, akkor 350-360 eset számított átlagosnak. A járvány tetőzése óta június elejéig 160 alá csökkent a naponta újonnan regisztrált fertőzések heti átlaga, de tíz napja rosszabbodni kezdett a helyzet. A stratégiai kommunikációs törzs szerdai közleménye szerint ismét ötezer fölé emelkedett az aktív esetek száma. A halálos áldozatok száma is újra emelkedni kezdett a kijárási és gyülekezési korlátozások enyhítése után. Románia eddig 23 ezer fertőzöttről és 1473 halottról számolt be. Az országban továbbra is csaknem 90 ezren várják lakhelyi vagy hatósági karanténban a lappangási idő leteltét.

A szomszédban egyre inkább tartanak a koronavírus-járvány újbóli megerősödésétől.

Marad az országos karantén Ukrajnában

Az ukrán kormány szerdán úgy határozott, hogy július 31-éig meghosszabbítja az országos karantén hatályát. A döntést a kabinet egyhangúlag hozta meg, a részletek kidolgozására az egészségügyi és a gazdasági tárca egy napot kapott. Az országban továbbra is az úgynevezett adaptív karantén marad érvényben, ami azt jelenti, hogy régiónként eltérően, elsősorban a fertőzöttek számától, az elvégzett tesztek mennyiségétől és a kórházak leterheltségétől függően szigorítanak, illetve enyhítenek az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó korlátozásokon. Ukrajnából egyébként eddig csaknem 35 ezer igazolt esetről és mintegy 980 halottról adtak hírt.

Szigorításokat sürgetnek a szlovénok

A szigorú intézkedések újbóli bevezetését sürgette a határokon Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt. A szakember ismertette, hogy miután közel egy hónapig 0 és 1 között volt a napi fertőzöttek száma, június 5-én öttel, a múlt héten tizeneggyel, ezen a héten hétfőn és kedden pedig már héttel nőtt az új diagnosztizált betegek száma az országban.

A szakértő szerint főleg a balkáni országokból importált esetekről van szó, vagy olyan kontaktszemélyekről, akik kapcsolatban álltak a koronavírus-fertőzöttekkel. Mint mondta, napi szinte "importálnak" egyedi eseteket külföldről, és ilyen magatartással - a maszkok viselésének elhagyásával és a gyakoribb társasági érintkezéssel - a helyzet egyre veszélyesebbé válhat. "Nagyon rövid idő alatt a vírus széles körű terjedésének lehetünk tanúi" - figyelmeztetett. Úgy véli, ismét korlátozni kellene a határátlépéseket, méghozzá úgy, hogy a közegészségügyi intézet a járványhelyzettől függően vörös és feketelistára veszi fel az országokat. A szlovénok egyébként eddig 1511 igazolt esetről és 109 halottról tudnak.

A horvátok is behurcolt eseteket találtak

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy napban hárommal, 2258-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Új halálesetet viszont nem regisztráltak, így az áldozatok száma 107 maradt. A válságstáb közleménye szerint behurcolt esetekről van szó, valamint egy olyan emberről, aki külföldi állampolgárral érintkezett. Kedden negyven embernek kellett házi karanténba vonulnia az új fertőzések miatt.

