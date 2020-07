Koronavírus: súlyos a helyzet a szomszédban

A romániai stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint 555 újabb koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba az utóbbi napon. Romániában eddig egyszer, a járvány áprilisi első tetőzése idején, április 11-én haladta meg az 500-at a napi esetszám, akkor 523 fertőzést diagnosztizáltak. Az ismert aktív esetek száma is újból megközelítette az áprilisi csúcsot. Szerdán 7559 fertőzöttről tudtak Romániában. Ennél több fertőzött csak az április 29-i tetőzéskor és az azt megelőző két napon szerepelt a járványügyi hatóságok nyilvántartásában. Az utóbbi 24 órában 18 COVID-19-ben szenvedő beteg vesztette életét Romániában. Ez elmarad az utóbbi hét átlagától, de kedden 31 haláleset volt, ami szintén a járvány első romániai tetőzésének időszakát idézi.

Hiába büntetnek, sokan nem tartják be a szabályokat Romániában. Fotó: Alex Nicodim/Getty Images

Egy joghézag miatt nincs most karantén

Romániában a betegség megjelenése óta 30 175 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, közülük 1817-en életüket vesztették, 20 799-en meggyógyultak, 237 embert pedig intenzív osztályon ápolnak. A hatóságok a távolságtartási és beltéri maszkviselési szabályok betartására szólították fel a lakosságot afertőzésterjedésének megfékezése érdekében, ugyanakkor elítélték azokat, akik a fertőzésveszély tagadásával, a hatósági óvintézkedések elleni lázítással veszélyeztetik az emberek egészségét. A hatóságok bírságolással próbálják fegyelmezni a szabálysértőket: az utóbbi napon - a rendkívüli állapot május 15. feloldása óta rekordnak számító - 912 bírságot szabtak ki, többnyire azokra, akik nem viseltek maszkot a tömegközlekedési járműveken, vagy más nyilvános zárt térben. Karanténra vagy kórházi elkülönítésre azonban jelenleg senkit sem lehet kényszeríteni Romániában, mert egy alkotmánybírósági döntés miatt pénteken hatályon kívül helyezték az erről szóló miniszteri rendeleteket, a joghézagot felszámoló törvényt pedig még nem szavazta meg a parlament.

Bár enyhítettek, nőtt az estszám Kijevben

Jelentősen, mintegy 114 esettel - az előző napinál 51-gyel többel - nőtt a koronavírusos megbetegedések napi esetszáma Kijevben, miután lazítottak a korábban elrendelt karanténszabályokon - derült ki az egészségügyi hatóságok szerdai tájékoztatásából. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által közölt adatok szerint a járvány kezdete óta az ukrán fővárosban 5779 esetet regisztráltak. Felgyógyult 1900 fő, meghalt 119 beteg. Kijevben július 6-án oldottak fel néhány korábbi karanténkorlátozást, egyebek között újra kinyitottak a közétkeztetési intézmények, továbbá a színházak és a mozik 22 óra után.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a járvány kezdete óta Ukrajna egészében 50 414 koronavírus-fertőzést regisztráltak, 23 119-en felépültek, 1306 beteg meghalt. A legtöbb fertőzöttet Kijevben, valamint a nyugat-ukrajnai Lviv és Csernyivci megyékben mutatták ki. Az első ukrajnai esetet Csernyivci megyében, március 3-án regisztrálták. Március 17-től vesztegzárat rendeltek el az országban. Május 22-től adaptív, azaz régiónként eltérő karanténszabályokat vezettek be július 31-ig bezárólag. Az egyes területeken a betegek és az elvégzett tesztek lakossághoz viszonyított arányát, a kórházi ágyak leterheltségét és a fertőzés terjedésének dinamikáját veszik alapul. A fertőzöttek számának legnagyobb mértékű növekedését június 26-án jegyezték fel, amikor egy nap alatt 1109 esetet vettek nyilvántartásba. Ezt követően lassult a fertőzéses esetek számának növekedése.

Az osztrákok bekeményítenek

Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon, a Szlovéniából és a Magyarországról érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak majd a Balkánról érkezőkre és a buszokra - jelentette be szerdán Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az osztrák kormányfő azt is tudatta, hogy az új típusú koronavírus megszaporodott esetei miatt utazási figyelmeztetést adnak ki Romániára, Bulgáriára és Moldovára, és annak, aki ezekből az országokból érkezik, 14 napra karanténba kell vonulnia. A szabályt megszegőket akár 1450 euróra is büntethetik - tette hozzá. Kurz egyben felszólította a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne utazzanak ezekbe az országokba. Arról is beszámolt: 170 olyan esetről van tudomásuk, amikor külföldről, főként valamelyik nyugat-balkáni országból visszatérők hozták be a fertőzést Ausztriába.

"A veszély még nem múlt el"

A határellenőrzések szigorítása kapcsán ismertette: a magyar-osztrák, illetve a szlovén-osztrák határon elsősorban a beutazókat ellenőrzik, különös tekintettel a nyugat-balkáni országokból visszatérőkre. A feladatra 1800 rendőrt vetnek be - tette hozzá. Kurz emlékeztetett, hogy a közelmúltban az új fertőzések számának napi növekedése több alkalommal is meghaladta a százat. Hangsúlyozta: a veszély még nem múlt el; helyi szinten gócpontok alakultak ki, és ezekre ott helyben kell reagálni - szögezte le, utalva a Felső-Ausztriában ismét bevezetett szigorításokra. Felső-Ausztriában csütörtöktől a nyilvános zárt helyeken, így az üzletekben ismét kötelező lesz a maszk viselése.

