Koronavírus: kijárási tilalom jöhet a szomszédban

Amennyiben tovább romlik Szlovéniában a helyzet, és nem csökken az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, a kormány ismét betilthatja a tíz főnél nagyobb összejöveteleket - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő. A népegészségügyi intézet fertőző betegségekkel foglalkozó központjának igazgatója, Mario Fafangel pedig arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben 9,85 főre emelkedett a fertőzöttek százezer lakosra vetített száma az országban, ami eléri azt a küszöböt, amelyet Szlovénia más országokkal szemben állított mércéül. Ljubljana ugyanis úgynevezett sárgalistára teszi azokat az uniós országokat, ahol ez a mutató eléri a tízet, és ezen országok állampolgáraitól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet kérnek a Szlovéniába való beutazáshoz.

Van, ahol újra bevezetnék a kijárási tilalmat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Szlovénia egyébként a járvány kezdete óta 1739 igazolt esetről és 111 elhunytról adott hírt. Közben 1429-en már meggyógyultak, így az aktív koronavírus-fertőzöttek száma jelenleg 199. Közülük 12-en vannak kórházban, de intenzív ellátásra senkinek sincs szüksége.

A horvátok is szigoríthatnak

Horvátországban eddig 3272 koronavírus-fertőzöttet és 113 áldozatot regisztráltak. A gyógyultak száma viszont már meghaladta 2200-at, így jelenleg 930 aktív beteg van az országban. Közülük mintegy 90-en vannak kórházban, 5-en művi lélegeztetésre szorulnak. Az horvátoknál egyébként valószínűleg a családi összejövetelek okozzák a legnagyobb problémát, Vili Beros egészségügyi miniszter véleménye szerint ugyanis jellemzően az esküvőkön, a keresztelőkön és más nyilvános rendezvényeken fertőződnek meg az emberek.

A horvát közegészségügyi intézet igazgatója, Krunoslav Capak szerint viszont egyerőre ellenőrzés alatt tartják a koronavírus terjedését, és megpróbálják még egyértelműbben figyelmeztetni az állampolgárokat az intézkedések betartására. Ha pedig a lakosok ezt nem teszik meg, a hatóságok fontolóra veszik a szigorúbb intézkedések bevezetését - közölte.

Szerbiában kijárási tilalom jöhet

A koronavírus-fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt valószínűleg péntektől ismét hétvégi kijárási tilalmat vezetnek be Szerbiában. "Csodának kellene történnie ahhoz, hogy ezt az intézkedést ne hozza meg a válságstáb" - jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök. Az államfő először csak Belgrádról beszélve nevezte kritikusnak a járványhelyzetet, és elmondta, hogy emiatt betiltják az öt főnél nagyobb rendezvényeket a szerb fővárosban. Ezt követően viszont egyértelművé tette, hogy a péntek estétől hétfő reggelig tartó kijárási tilalmat az egész országra kiterjesztené.

Az elnök rámutatott arra is, hogy a belgrádi kórházak majdnem megteltek, ezért tábori kórházakat és ideiglenes járványkórházakat alakítanak ki több helyszínen. Azonban nemcsak a fővárosban drámai a helyzet, az ország több pontján is járványgócok alakultak ki, és mindenhol majdnem beteltek már a kórházak kapacitásai. Az azonosított fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése miatt egyébként már az Európai Unió országainak többsége nem engedi be a szerbiai állampolgárokat, vagy kéthetes karanténra kötelezi őket. A szerbek a koronavírus-járvány kezdete óta már csaknem 17 ezer igazolt esetről és 330 halottról számoltak be.

