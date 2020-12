Koronavírus: részletek a Magyarországra érkező vakcináról

Koronavírus: az idei lesz a mentők legnehezebb karácsonya - kattintson!

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinából fejenként 2 dózisra van szükség ahhoz, hogy kialakuljon afertőzéselleni teljes védelem. A második adag beadását követő 7. napon már védettek leszünk. Járványügyi szempontból azonban a sikeres küzdelemhez az is kell, hogy a lakosság nagy részét, legalább 60 százalékát immunizálják - emelte ki a tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az oltás egyébként az első vizsgálatok alapján a vírus Nagy-Britanniában felfedezett új, erőteljesebben terjedő változata ellen is véd.

A két ünnep között megérkezik Magyarországra az első mintegy 5000 adag.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Kiket és hogyan oltanak?

Az első szállítmány még csak jelképes lesz, így a hétvégén még csak mintegy 5 ezer egészségügyi dolgozó koronavírus elleni vakcinálása indulhat meg. A második dózist 3 héttel később kapják meg. A teljes személyzet beoltása több hetet is igénybe vesz majd - ismertette Müller Cecília.

A vakcinát egyébként felkar izomzatába adják be, és minden esetben az oltó orvos dönt az adott személy olthatóságáról. A szakembernek ugyanis a javallatok figyelembe vétele mellett mérlegelnie kell az egyéni kockázatokat is. Közben már több 300 ezren regisztráltak az erre a célre létrehozott oldalon, de postai úton is már sokan jelezték az oltás iránti igényüket.

Az óvatosság továbbra is fontos

A tájékoztatón a tisztifőorvos kiemelte, hogy bár nagy az öröm a vakcina érkezése miatt, a koronavírus-járvány lelassításában továbbra is fontos szerepet játszanak a korábban már bevezetett intézkedések. A szakember azt ajánlja, hogy az ünnepek alatt is a lehető legkevesebb emberrel találkozzunk, és tartsuk be az előírásokat.

Kárpátalján már megjelent a mutálódott koronavírus - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!