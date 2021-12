Koronavírus: nagy a baj az egyik megyeszékhelyen

Az 50. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a mintavételi helyek egyik fele stagnáló, másik fele csökkenő tendenciát mutat - számolt be róla az NNK. Mint írták, a koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja továbbra is jelentős.

Ebben a városban kifejezetten rossz a helyzet

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű emelkedése egyetlen városban, Székesfehérváron figyelhető meg, és itt a koronavírus mennyisége is az emelkedett kategóriába sorolható. Az átlagosnál nagyobb mennyiségben mutatható ki a kórokozó Budapest északi részén, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben is, ezeken a helyeken azonban stagnáló tendencia figyelhető meg. Ugyanez mondható el Budapest agglomerációs településeiről - Tökölről, Biatorbágyról, Szigetszentmiklósról, Budakesziről és Százhalombattáról - is.

Egy megyeszékhelyen kifejezetten aggasztó a helyzet. Forrás: NNK

Összefoglalva tehát 7 településen, a főváros északi részén és a budapesti agglomerációban emelkedett, 11 városban és Budapest déli, illetve központi részén pedig mérsékelt mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus, a tendencia pedig 1 mintánál emelkedő, 10-nél stagnáló, míg a többinél csökkenő. Alacsony és magas koncentrációt sehol sem mértek.

Mit tehetünk?

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében az NNK azt javasolja, hogy ügyeljünk a legalább 1,5 méteres távolság megtartására, viseljünk maszkot a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben, gyakran és alaposan mossunk kezet, illetve éljünk a COVID-19 elleni védőoltás lehetőségével. Akinek pedig tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

