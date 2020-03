Koronavírus: minden megyében van fertőzött

Már 167 fertőzöttről tudunk Magyarországon, a betegek száma pedig hatványozott növekedésnek indul a következő napokban. Ezek az adatok mind arra mutatnak, hogy a csoportos fertőzések időszakából a tömeges megbetegedések időszakába lépünk. Nincsen olyan megye, ahol ne találtunk volna fertőzött személyt - mondta el az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Csak találgatni lehet arról, hány ember fertőződhet meg

A tisztifőorvos szerint az esetek 80 százalékában nagyon enyhe tünetekkel átesünk ugyan a megbetegedésen, bizonyos emberekre azonban különösen veszélyes a fertőzés. Az idős, illetve valamilyen betegséggel küzdő emberekre sokkal veszélyesebb a koronavírus-fertőzés, a hét elhunyt magyar ember is mind valamilyien krónikus megbetegedésben szenvedett. A cél az lenne, hogy a járványgörbét a lehető legjobban elnyújtsák, vagyis egy idősávon belül a megbetegedések száma ne legyen olyan magas, ami már extrém terhelést jelentene az ellátórendszernek.

Katonák járőröznek Győr belvárosában. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az operatív törzs folyamatosan követi a járvánnyal kapcsolatos híreket, naponta számos intézkedés történik és az egészségügyi intézmények kapacitását is úgy bővítik, hogy a maximális esetszámra is fel legyenek készülve - mondta el Müller Cecília. A sajtó kérdésére hozzátette: a vírus terjedését Magyarországon is számos szakember próbálja lemodellezni, ennek azonban számos tényezője van, így csak találgatni lehet arról, hogy a lakosság milyen arányban fertőződhet meg.

Szigorúan fellépnek az álhírterjesztők ellen

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerint az elmúlt hetekben 11 esetben indítottak eljárást valamilyen koronavírushoz köthető csalás miatt. A rémhírterjesztők szintén súlyos károkat okozhatnak, 14 esetben folytatnak büntetőeljárást olyan személyekkel szemben, amelyek valamilyen álhír terjesztésével próbálta befolyásolni a lakosságot. Akikhez eljutnak ezek az írások, azok gyorsan továbbadhatják, így egy megalapozatlan álhír rövid idő alatt komoly pánikot válthat ki.

A kijárási tilalommal kapcsolatban az ezredes úgy nyilatkozott: az operatív törzs folyamatosan figyeli a járványügyi helyzetet, de mivel hosszabb ideig elhúzódó járványra készülhetünk, alaposan mérlegelni kell, hogy mikor kell ezeket az intézkedéseket bevezetni. Szerinte a boltokkal kapcsolatos szabályozás egyelőre elegendő, de a lakosság ellátását a legsúlyosabb helyzetben is biztosítani kell.