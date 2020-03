Orbán Viktor: sokkal több lehet a tényleges fertőzött

Tizenkét nappal a rendkívüli jogrend kihirdetése után Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn rendkívüli tájékoztatón számolt be a védekezés jelenlegi állásáról, s arról, hogy mennyi eszköz és szakember áll rendelkezésre jelenleg Magyarországon. Mint mondta, jelenleg a koronavírus-járvány itthon a csoportos megbetegedések fázisában van, de gyorsuló léptekkel közeledik a tömeges megbetegedések időszaka.

Orbán szerint közel 140 rendfenntartó vethető be szükség esetén Magyarországon. A felvételen Győr belvásorában járőröző katonák láthatóak március 23-án. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

108-an csak hordozók, de nem betegek

A miniszterelnök a betegekről szólva hangsúlyozta, 167 azonosított fertőzött van Magyarországon, de fontos lenne tudni, hogy ténylegesen hányan kapták már el az új koronavírust. Addig azonban, míg nincsenek megbízható becslések, csak annyit mondhat, hogy a tényleges fertőzöttek száma "nyilván jóval nagyobb". Hangsúlyozta, a 167 igazolt betegből 108 hordozó, azaz tünetei még nincsenek, de kimutatták nálunk a fertőzést. "27 embernél már jelentkeztek a tünetek, ők valószínűleg meggyógyulnak. Kilenc ember jelenleg intenzív osztályon fekszik, komoly veszélyben" - részletezte Orbán Viktor.

Erőforrásaink: még több lesz

Orbán Viktor részletesen beszélt arról is, hogy a védekezésben milyen készletekkel és erőforrásokkal rendelkezik Magyarország. Jelenleg 1,5 millió orvosi maszk áll rendelkezésre, de szavai szerint napi 25 ezret gyártanak itthon, a héten pedig a kapacitást napi 80 ezerre emelik. Speciális maszkból 129 ezer darab, gumikesztyűből 20 millió pár, védőruhából 170 ezer, lélegeztetőgépből 2560 van az országban. "Fürkészeket és portyázókat küldtem ki a világ minden tájára, a kereskedők és a diplomaták is azon dolgoznak, hogy további felszereléseket szerezzünk be. Nyugaton mindenből hiány van" - fogalmazott, hozzátéve: óriási tételeket kötött le a kormány, több mint 10 repülőgépnyi szállítmányt várnak.

Mostantól speciális maszkban

Jelenleg Magyarországon 66906 kórházi ágy van, és 257 tábori kórházi ággyal tudják ezt bővíteni. "Hatvanöt év alatti orvosból 19 431-et, bevethető rezidensből 4312-t, utolsó éves orvostanhallgatóból 690-et regisztráltak az országban, így tehát 24 643 orvosi szolgálatra bevezethető szakember van most" - sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: 105 ezer 65 év alatti kiképzett egészségügyi szakdolgozóról tudnak a különböző nyilvántartások alapján.

Az egészségügyi szakemberek védelméről szólva a miniszterelnök elmondta, holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap, a többi egészségügyi dolgozó pedig sebészi maszkokat. "Akit koronavírus gyanújával hoznak be, azonnal maszkot kap" - hangsúlyozta. Elmondta, az operatív törzstől fegyelmezett és ésszerű készletgazdálkodást kért, mert hosszú távra kell berendezkedni, egyúttal köszönetet mondott minden egészségügyi dolgozó munkájáért.

140 ezer rendfenntartó

A rendőri védekezés kapcsán kiemelte a határok lezárását, és az azzal járó feladatokat, valamint emlékeztetett a jelenleg érvényes szabályokra is. Mint mondta, a nem magyar, de haza igyekvő embereket humanitárius folyosón, felügyelet mellett, meghatározott időtartam alatt engedik át az országon. "Romániától garanciát kértünk, s amilyen ütemben ők beengedik a hazaérkezőket, mi is úgy engedjük be őket az országba. Ez az úgynevezett zsilipelés, amit sikeresen megoldottunk eddig" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, napról napra növekvő számú feladatot kell a rendőröknek ellátniuk a közrend fenntartása érdekében. Jelenleg a mintegy 70 ezer bevethető 65 év alatti tiszt és tiszthelyettes mellett közel 46 ezer polgárőr és egyéb önkéntes is bevonható a rend fenntartásába. A katonai védekezésben résztvevő közel 24 ezer hivatásos, 9381 tartalékos és mintegy 10 ezer az elmúlt öt évben leszerelttel együtt a katonai erőforrás majd 44 ezer fő. Rendfenntartásra tehát összesen 139 684 ember van Magyarországon.

Újabb gazdasági intézkedések

A miniszterelnök újabb gazdasági károkat enyhítő intézkedéseket is bejelentett, melyek többek között a fodrászokra, edzőkre, asztalosokra is vonatkoznak, de könnyítésekre számíthatnak a ma este megjelenő rendelet alapján a KATA-s adótartozók, a médiaszolgáltatók, az adóvégrehajtás alatt állók is. Orbán közölte, felfüggesztik a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat is, valamint a vészhelyzet alatt lejáró gyes, gyed lejáratát is meghosszabbítják a vészhelyzet végéig.

