Koronavírus: megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetését

A képviselők 192 igen szavazattal hagyták jóvá a veszélyhelyzet megszüntetését kezdeményező javaslatot. A jogszabályban az Országgyűlés felkéri a kormányt arra, hogy szüntesse meg a koronavírus-járvány miatt még márciusban kihirdetett veszélyhelyzetet. A törvénynek ez a paragrafusa a kihirdetését követő napon lép hatályba. A veszélyhelyzet megszüntetéséről ennek megfelelően a kormány dönt, és az időpont ismertté válása után veszti hatályát a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. Ez az a jogszabály, amellyel a parlament meghosszabbította a kormány által március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet és ez tette volna lehetővé, hogy a kabinet akkor is hozhasson rendkívüli rendelkezéseket, ha az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt nem ülésezik. Az igazságügyi miniszter, Varga Judit május végi nyilatkozata szerint várhatóan legkésőbb június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet.

6 hónapig tarthat a válsághelyzet

A kormány továbbra is szükségesnek tartja azonban több, a koronavírus-járvány alatt meghozott rendelkezés fenntartását, továbbá néhány átmeneti intézkedés bevezetését is. Ezért a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt is elfogadta. Ez alapján az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül. Ennek idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik. Az egészségügyi válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

Egyéb döntések

Meghatározták a hatósági házi karantén szabályait is, különös méltánylást érdemlő esetekben pedig a karantén alóli felmentésre is lehetőséget adnak. Döntöttek arról is, hogy a honvédség fegyverrel működhet közre a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos feladatokban. A katasztrófavédelmi törvénybe beleírták, hogy a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására veszélyhelyzetben - a törvényben már meghatározott intézkedéseken túl - az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A törvény megerősíti a koronavírus-járvány miatt, a veszélyhelyzet alatt bevezetett fizetési moratóriumot a hitelekre, a kölcsönökre és a lízingszerződésekre december 31-éig.

Július 1-jéig ingyenes a parkolás

A törvény a fentieken kívül az iskolai tanév befejezéséről, az egyes vállalati adónemek bevallásának elhalasztásáról, az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezményekről, a Széchenyi Pihenő Kártyára adható béren kívüli juttatás emeléséről, valamint a lejáró szociális és családügyi ellátások meghosszabbításáról is tartalmaz rendelkezéseket. Év végéig továbbra is 15 ezer forintig lehet PIN-kód nélkül, érintéssel fizetni. Július 1-jéig marad az ingyenes parkolás, szeptemberig pedig nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátóhelyeknek. Különleges szabályokat fogadtak el a koronavírus-járvány miatt meghiúsult, az utazási irodák által szervezett utakkal kapcsolatban. Ez a többi között azt tartalmazza, hogy ha az ügyfél ezt elfogadja, az irodák utalványt is adhatnak pénzvisszafizetés helyett.

Rögzítették azt is, hogy a rendezvények helyszínén való tartózkodásra a kormány továbbra is különös szabályokat állapíthat meg a koronavírus elleni védekezés jegyében. A veszélyhelyzet idején lejárt okmányok pótlására lesz idő, mert azok a veszélyhelyzet megszűnését követően még 180 napig érvényesek.

