Koronavírus: június 20-ig tarthat a veszélyhelyzet

Mint ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón jelentette be, hogy ma nyújtják be a törvénytervezetet azzal kapcsolatban, hogy milyen rendeleteket tartanak fent továbbra is azok közül, amelyeket a koronavírus-járvány miatti rendkívüli jogrendben hoztak. Ezt követően pedig az ígéretek szerint visszavonják mind a rendkívüli jogrendet, mind a veszélyhelyzetet.

Arról eddig nem árultak el részleteket, hogy mindezt milyen határidővel tervezik, ahogy arról sem nyilatkoztak, milyen szabályokat, intézkedéseket szeretnének hosszabb távon érvényben tartani. Varga Katalin igazságügyi miniszter azonban nemrég Facebook-posztjában azt közölte, előreláthatóan még nagyjából négy hétig maradna a veszélyhelyzet. "A törvény elfogadásával, számtalan európai országnál jóval előbb, várhatóan június 20-án a veszélyhelyzet kivezetésre kerül Magyarországon" - írta.

Mivel a veszélyhelyzetre vonatkozóan számos intézkedést hoztak, kérdéses, hogy az eltörlése után mire számíthatunk majd. Akinek például a veszélyhelyzet idején járt le hivatalos okmánya, eddig haladékot kapott az új igénylésére, ám a veszélyhelyzet elmúlta után 15 napon belül pótolnia kell az iratokat a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint. De a családoknak is intézkedniük kell, amennyiben az elmúlt hetekben járt le a kapott GYED, GYES vagy GYET támogatásuk, amelyeket meghosszabbítottak a veszélyhelyzet végéig. Valamint például az ingyenes parkolás is várhatóan megszűnik a veszélyhelyzettel együtt.