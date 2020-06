Tisztifőorvos: véget ért az első hullám

Úgy tűnik, ideje véget vetni a vásárlási idősávoknak - kattintson a részletekért!

A tisztifőorvos kedvezőnek nevezte a koronavírussal összefüggő legfrissebb adatokat, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a járványügyi éberség fenntartása továbbra is rendkívül fontos. Mint mondta, az idősek vásárlási idősávjával és a kötelező maszkviseléssel kapcsolatban hamarosan meghozza a döntést a kormány. Véleménye szerint valószínűleg változások lesznek ezekkel kapcsolatban.

Az első járványhullám gyakorlatilag véget ért Magyarországon.

Jöhet a gondtalan nyár

A több hónapos bezártság után Müller Cecília szerint érthető, ha mindannyian gondtalan nyárra vágyunk. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egyes országokban még midig tombol a koronavírus-járvány, így csak alapos tájékozódás után válaszunk úticélt. Az utazás idejére mindenképpen kössünk biztosítást - tette hozzá.

A koronavírus-helyzet javulása már arra is lehetőséget ad, hogy a gyerekek nyári táborokban vagy a nagyszülőknél töltsék a nyári szünetük egy részét. A tisztifőorvos azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a manapság gyakrabban használt fertőtlenítő- és tisztítószereket mindenképpen a gyermekek által nem elérhető helyen kell tárolni. Ugyanez vonatkozik a nagyszülők által szedett gyógyszerekre is. Fontos továbá, hogy a helyszínekről minden balesetveszélyes eszközt távolítsunk el, ugyanis a hosszú bezártság után most jelentősen megnövekedhet a balesetek száma a gyermekek körében.

Hamarosan megszűnhet a veszélyhelyzet

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy ma várhatóan megszavazzák a veszélyhelyzet megszüntetését, így a további enyhítések keretében hamarosan megnyílhatnak majd a mozik és színházak is. A koronavírus-járvány azonban még nem ért véget, így a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt. Mint mondta, ennek érdekében megalakult a járványügyi bevetési egység, amely az operatív törzs keretében működik, és azonnali intézkedésre alkalmas.

