Koronavírus: mégis elkaphatja a magzat az anyaméhben?

Bár az már korán kiderült az új koronavírusról, hogy a terhes nők és kisgyermekek sem tartoznak a veszélyeztetett csoportokba, kutatók azért vizsgálták, hogyan hat afertőzésa várandósságra, születésre. Mint a Házipatika.com is beszámolt róla, márciusban két tanulmányban is foglalkoztak azzal, vajon a magzat a méhben elkaphatja-e a SARS-CoV-2 vírust egy COVID-beteg anyától. Mindkét esetben arra jutottak a kutatók, hogy erre nem látnak esélyt, a megfigyeltek anyukák ugyanis mindannyian egészséges babáknak adtak életet.

Néhány napja azonban a Canadian Medical Association Journal című szakmai folyóiratban - melyet a WebMD szemlézett - egy olyan esetről számoltak be, amikor az újszülöttnél pozitív eredményt hozott a PCR-teszt. Az édesanyánál már korábban diagnosztizálták a COVID-19 megbetegedést, tünetei is voltak: csökkent étvágy, végtagfájdalmak, száraz köhögés, kimerültség és 38,8 fokos láza. Lélegeztetésre szerencsére nem volt szüksége, de az orvosok a biztonság kedvéért sürgősségi császármetszést hajtottak végre.

Azt egyelőre nem tudták bebizonyítani, hogyan jutott át a koronavírus az anyaméhbe. Fotó: Getty Images

A 36. héten született kisfiúnál minden életjel megfelelő volt, gond nélkül felsírt és lélegzett önállóan. De a torok- és garatmintából elvégzett koronavírus-tesztje pozitív lett születése napján, másnap és 7 nappal később is. Egyértelműen megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal, ám a COVID-19 tüneteit nem mutatta.

A méhlepénybe is bejuthatott a koronavírus

Az orvosi csapat nem talált arra konkrét bizonyítékot, hogy az újszülött az anyaméhben fertőződött meg, de több körülményből is erre következtettek. Dr. Prakesh Shah, a torontói Mount Sinai Kórház orvosa elmondta, hogy a méhlepény vizsgálata során gyulladást mutattak ki a szövetekben, ami vírusos fertőzésre utalt. Ráadásul mivel a baba császármetszéssel jött világra, nem ment végig a szülőcsatornán, ahol nagyobb eséllyel találkozhatott volna a koronavírussal. A műtőben is a szokásosnál is fokozottabb védőintézkedéseket tettek meg a járvány miatt, ezért kicsi a valószínűsége, hogy a születés után kapta volna el a SARS-CoV-2 vírust.

Mindezek alapján azt gyanítják, hogy a magzat a placenta vagy magzatvíz közvetítésével fertőződött meg. Azonban tanulmányukban igyekeznek megnyugtatni minden várandóst, hogy az édesanyáról újszülöttre szálló fertőzés esélye továbbra is nagyon alacsony. Véleményük szerint ennek ellenére fontos lenne, hogy a szülészeti osztályokon bevezessék a csecsemők COVID-tesztelését, hogy az ápolók, orvosok tisztában lehessenek az esetleges kockázatokkal.

