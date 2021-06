Koronavírus: készül az univerzális oltás

A kutatók olyan oltáson dolgoznak, amely nemcsak a mostani koronavírus mutációi ellen véd, hanem a más fajtájú, akár még meg sem jelent koronavírusok ellen is.

Készül az univerzális oltás. A polivalens vakcina egyfajta szuperoltás, amely védelmet ígér a jelenlegi járványt okozó koronavírus (SARS-CoV-2) összes mutánsával szemben, illetve a más ismert koronavírusok (SARS, MERS) ellen is. Sőt olyan típusok ellen is, amelyek még meg sem jelentek az emberekben - olvasható a Napi.hu összefoglalójában.

Megelőzheti a következő pandémiát

"Az az igazi oltás, amely azok ellen a vírusok ellen is védelmet kínál, amelyek valamikor a jövőben ugranak majd át valamilyen állatról az emberekre" - idézte Melanie Saville-t, a jövendő járványok kezelését segítő újításokkal foglalkozó kutatóintézet igazgatóját a Financial Times. A szakértő szerint már nem csupán az a kérdés, hogy mit tehetünk a jelenlegi pandémia legyőzése érdekében, hanem az is, hogy miként lehetne megelőzni a következőt.

Hatalmas próbatétel

Egy szuperoltás kifejlesztése persze nem egyszerű feladvány, hiszen még a hagyományos influenza ellen sem sikerült kifejleszteni, ezért kell minden évben változó vakcinákkal védekezni ellene. A jelenlegi koronavírus-oltások úgy működnek, hogy antitestek előállítására késztetik az emberi szervezetet a vírus tüskefehérjéje ellen, amellyel a kórokozó behatol az emberi sejtekbe. Ezzel az a probléma, hogy a vírus olyan mutációkat hozhat létre, amelyek elkerülik ezt az immunválaszt. A polivalens oltások azonban olyan fehérjéket keresnek a vírusban, amelyek stimulálják az immunrendszert - ezeket nevezik epitópoknak -, majd ezek közül kiválasztják azokat, amelyek még az erős evolúciós kényszer alatt is csak alig mutálódnak. Vagyis ha egy nem változó fehérjét találnak a víruson, akkor az az ellen kifejlesztett oltás "szuperfegyver" lesz az összes koronavírus ellen.

Jövőre már a "boltokba kerülhet"

Paul Higham, a Helsinkiben és Oxfordban tevékenykedő Való Therapeutics biotechnológiai vállalat vezérigazgatója, akinek cége nagyon-nagyon kicsit mutálódó epitópokat célzó polivalens vakcinát fejleszt, abban bízik, hogy már az év végén megkezdhetik a készítményük klinikai tesztjeit és 2022-re a "boltokba kerülhet" a vakcina. A céljuk, a SARS mindkét változata, a MERS, illetve a jövőbeli koronavírusok ellen is védő oltás létrehozása.

Dennis Burton, a kaliforniai Scripps Research Institute kutatóintézet tudósa a feladat nehézségére hivatkozva óvatosságra int. Például a SARS-1 és a jelenleg terjedő SARS-2 viszonylag hasonló, így ki lehet fejleszteni ellenük közös oltást, ám a MERS ellen is hatásos készítmény már nagy ugrásnak tűnik ehhez képest. Más szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a szuperoltások fejlesztéséhez a mesterséges intelligenciára (AI) van szükség, ami az elmúlt időszakban gyorsan terjedt a gyógyszerkutatásokban.

További fejlesztések

A francia OSE Immunotherapeutics, amely korábban a rák ellen akart oltást fejleszteni az AI segítségével, most szuper koronavírus-oltáson dolgozik, és már szeptemberben el akarja kezdeni a tesztelést. A cambridge-i VBI Vaccines pedig némileg más megközelítéssel a különböző vírusfajták tüskefehérjéire támadna egy olyan készítménnyel, amely azok hasonlóságai alapján ígér általános védettséget.

